Con l’entrata in vigore del DSA, la democrazia in Europa è in grave pericolo

Da qualche tempo a questa parte in Europa è entrata in vigore una dettagliata legge che regolamenta il funzionamento dei servizi digitali come social network e motori di ricerca. Solo gli addetti ai lavori ne sono al corrente, poiché non c’è stata molta discussione né durante la fase di progettazione e proposta, né a ridosso dell’entrata in vigore del regolamento. I giornali e le televisioni lo hanno completamente ignorato, salvo pochi casi, e da agosto 2023 è pienamente operativo.

Il DSA, così si chiama (Digital Services Act) sta già facendo sentire i suoi effetti, come testimonia la recente lettera inviata dalla Commissione Europea a Elon Musk, nella quale si intima di cancellare da Twitter i contenuti ritenuti “dannosi” dall’Europa in merito alla guerra tra Israele e Hamas. Ma che cosa ci aspetterà nei prossimi anni? Come cambierà internet grazie a queste nuove regole, tutte europee? Avremo più o meno libertà di parola e di informazione? Proviamo a capirlo insieme, nel video che segue.