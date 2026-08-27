Scacchi: iniziano sabato a Cagliari i Campionati italiani giovanili

E’ una grande festa dello sport quella che prenderà il via tra due giorni, sabato 29 agosto, a Cagliari. Saranno infatti oltre 900 i ragazzi, provenienti da tutte le regioni d’Italia, impegnati nei Campionati giovanili di scacchi, una delle più importanti manifestazioni del calendario scacchistico italiano organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). La sede prescelta è la Sa Manifattura, vale a dire l’ex Manifattura Tabacchi, da qualche anno ristrutturata e diventata un centro culturale e polifunzionale, situata in viale Regina Margherita, nel pieno centro del capoluogo sardo.

Anche quest’anno, come nel 2025 a Terrasini e nel 2024 a Salsomaggiore Terme, si registrano numeri importanti: 934 i preiscritti ai dodici tornei in programma (under 8, under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18, suddivisi in Open e Femminili), di cui le ragazze sono 199, circa il 20 per cento. Nove i turni di gioco in programma, con ultimo turno e premiazioni previsti sabato 5 settembre.

L’evento sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa che si terrà domani 28 agosto, alle ore 10.30, all’interno della Sa Manifattura. Saranno presenti Piero Comandini, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Luigi Maggi, Presidente della FSI, Bruno Perra, Presidente del Comitato Regionale CONI Sardegna, Danilo Mallò, Presidente del Comitato Regionale Sardegna FSI e Roberto Mogranzini, di UniChess, Grande Maestro di scacchi ma soprattutto organizzatore e direttore tecnico della manifestazione.

I Campionati italiani giovanili sono stati realizzati anche grazie al finanziamento del Consiglio regionale della Sardegna e al patrocinio gratuito del Comune di Cagliari. Lo sponsor tecnico è Le Due Torri di Bologna, il più importante “store” scacchistico d’Italia.

La manifestazione sarà anche l’occasione di sperimentare nuove forme di comunicazione applicate agli scacchi con ChessMobile, un progetto pilota di comunicazione transmediale che vuole dare particolare attenzione ai giovani e ai nuovi linguaggi, in particolare quelli digitali. Attraverso una newsroom mobile, contenuti multimediali e un TG quotidiano, denominato TCig, verranno raccontate partite, risultati, protagonisti, storie ed emozioni, offrendo un modo nuovo e dinamico per vivere la manifestazione.