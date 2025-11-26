Bar Sportsocietà

Al via domani a Spilimbergo i Campionati italiani di scacchi

I tre tornei si disputeranno nel nuovo Centro tecnico federale. 32 i protagonisti

Sarà la nuova casa della Federazione, il Centro tecnico federale di Spilimbergo (Pordenone) inaugurato ufficialmente appena due mesi fa, ad ospitare quest’anno l’appuntamento scacchistico italiano più importante dell’anno, vale a dire i Campionati italiani individuali, Assoluto, Femminile e Under 20, che assegneranno il titolo di Campione d’Italia in ciascuna delle tre categorie. La prima mossa dell’Assoluto (che prevede dodici concorrenti) si giocherà domani 27 novembre alle ore 15, mentre gli altri due tornei, che avranno dieci partecipanti ciascuno, inizieranno il 30 novembre. Il turno finale, con eventuali spareggi a seguire, è fissato l’8 dicembre per tutte e tre le competizioni.

Quest’anno l’unica novità di rilievo è l’aumento del numero dei giocatori di Femminile e Under 20, che passano da 8 a 10. Ma c’è in vista un’importante riforma: dal prossimo anno i Campionati italiani non si disputeranno più con un girone “all’italiana”, in cui tutti incontrano tutti, ma saranno a eliminazione diretta, con un tabellone di tipo tennistico, minimatch di due partite più una serie di spareggi a tempo veloce in caso di parità: una formula mutuata dalla Coppa del mondo FIDE, che si è da poco conclusa, e che garantisce emozioni e grandi sorprese.

Diamo uno sguardo ai protagonisti di ciascuno dei tre tornei. L’Assoluto sconta l’assenza del campione uscente, Francesco Sonis, negli Stati Uniti per impegni di studio, e di Lorenzo Lodici, che dopo le imprese in Coppa del Mondo, dove ha battuto il campione statunitense Hans Niemann e il numero uno inglese Michael Adams, si gode un periodo di meritato riposo. Il favorito d’obbligo è quindi Luca Moroni, che è già stato tre volte Campione d’Italia, ma che avrà di fronte avversari insidiosi come gli esperti Sabino Brunello e Michele Godena (a sua volta Campione per cinque volte), che poche settimane fa ha conquistato il bronzo ai Mondiali seniores. Tra gli outsider citiamo Gabriele Lumachi, terzo lo scorso anno, Valerio Carnicelli, Alberto Barp ed Edoardo Di Benedetto. Molti gli esordienti, tra cui i giovanissimi Vittorio Cinà, vincitore lo scorso anno dell’Under 20, e il senese Francesco Bettalli, oltre al siciliano Andrea Favaloro. Torna a giocare il Campionato italiano Carlos Garcia Palermo, il secondo Grande Maestro della storia d’Italia, oggi 72enne.
Nel Femminile, le favorite d’obbligo sono la Campionessa uscente Marina Brunello, sorella di Sabino, e Olga Zimina, che da anni ormai si spartiscono i titoli italiani. Dovranno vedersela con otto avversarie giovani e ambiziose, tra cui spiccano Giulia Sala ed Enrica Zito, diciottenni ma già nel giro della Nazionale, e la toscana Greta Viti, appena quindicenne, che da pochi giorni può fregiarsi del titolo di Maestra.
Il torneo Under 20, come al solito, è il più equilibrato, e non ha un favorito sicuro. Occhi puntati sul più giovane del gruppo, il bergamasco Leonardo Vincenti, che a soli 13 anni è già Maestro FIDE e può già competere con i migliori giocatori d’Italia, e su Nicolas Perossa, 16 anni, che è stato medaglia di bronzo due anni fa al Mondiale Under 14 e ha molto ben figurato ai recenti Europei juniores.

Mai come quest’anno gli atleti rappresentano tutte le zone d’Italia, Nord, Centro e Sud. Dei 32 atleti in gara infatti i lombardi sono in maggioranza, 10, seguono poi Emilia, Toscana, Lazio e Sicilia con 3 giocatori, il Veneto con 2, mentre hanno un giocatore a testa Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. Carlos Garcia Palermo vive in Argentina.

Naturalmente, i Campionati saranno “social”, come tutte le grandi competizioni scacchistiche. Dopo l’eccellente esperienza dello scorso anno, è previsto un commento in diretta streaming da parte di Mr.Chess, al secolo l’avvocato (e Maestro) Carlo Marzano, e del Maestro internazionale Giulio Borgo, divulgatore brillante e appassionato, oltre che forte giocatore ancora in attività. Gli amanti degli scacchi quindi potranno seguire minuto per minuto le partite, sia sul sito dedicato, https://www.federscacchi.com/eventi/, sia sul canale Youtube di Mr.Chess. I match prenderanno il via tutti i giorni alle 15, con l’eccezione dell’ultimo turno l’8 dicembre, quando inizieranno alle 10 per lasciare spazio a eventuali spareggi.

