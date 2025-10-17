A Gallipoli i Mondiali seniores di scacchi: sarà un’edizione da record

Sarà uno degli eventi sportivi più importanti tra quelli che si svolgono in Italia in questo 2025. Di certo, il più importante per quanto riguarda gli scacchi. Parliamo dei Mondiali individuali seniores, che iniziano a Gallipoli (Lecce) martedì 21 ottobre per concludersi il 1° novembre dopo undici turni di gioco. La sede del torneo è il Grand Hotel Costa Brada.

Gli scacchi, come è noto, sono un gioco senza età, l’unico in cui si possono battere ad armi pari bambini delle elementari e ottantenni. Vista però la crescente popolarità della disciplina, si stanno affermando sempre più, come in altri sport, le competizioni riservate ai non più giovani, che conquistano di anno in anno sempre maggiore popolarità.

Si tratta dell’edizione numero 33 di questa manifestazione, e sarà un’edizione da record. Organizzato da Chess Projects ASD (Milano) e ArcoWorldChess (Trento), sotto l’egida della FIDE (la Federazione internazionale degli scacchi) e della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), in collaborazione con il gruppo Caroli Hotels, il Mondiale 2025 si preannuncia come il più affollato di sempre, con 466 giocatori iscritti provenienti da 68 Paesi del mondo, un record assoluto di partecipazione.

Come sempre nelle manifestazioni ufficiali Seniores, sono quattro i titoli in palio: over 50 Open (vale a dire aperto a maschi e femmine), over 50 Femminile, over 65 Open e over 65 Femminile. Tra i partecipanti, 191 giocatori titolati, tra cui numerosi Grandi maestri (GM) e Maestri internazionali (IM), che garantiranno un altissimo livello tecnico e partite spettacolari. Importante anche la partecipazione di giocatori italiani: saranno ben 58, tra cui tre dei giocatori che hanno consentito alla Nazionale Seniores di conquistare, lo scorso inverno, la medaglia d’argento nel Mondiale a squadre: parliamo di Michele Godena, pluricampione italiano, Fabio Bellini, anche lui vincitore di un titolo alcuni anni fa, e Fabrizio Bellia. Da rilevare anche la presenza di Lexy Ortega, responsabile del settore giovanile della FSI, di Giulio Borgo, noto istruttore e commentatore, e degli attuali Campioni italiani over 50, Renzo Mantovani, e over 65, Riccardo Gueci.

L’evento sarà ampiamente seguito anche a distanza: grazie a 176 scacchiere elettroniche, tutte le partite saranno trasmesse in diretta online, accompagnate da commenti, in lingua inglese, in tempo reale su Twitch per oltre 6 ore al giorno, offrendo così agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di vivere ogni emozionante momento del torneo.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° novembre alle ore 21.30 presso il suggestivo Teatro Schipa di Gallipoli, alla presenza di autorità locali, rappresentanti federali e della comunità scacchistica internazionale.

Sarà anche importante l’indotto sul territorio: la presenza di quasi 500 persone, con almeno altrettanti accompagnatori, potrebbe portare un incremento di 500 mila euro di incassi per le attività turistiche nel Salento.