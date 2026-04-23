Scacchi: da domani a Darfo Boario Terme si assegnano i due “scudetti”

Sarà di nuovo, come lo scorso anno, il Centro congressi di Darfo Boario Terme, nel Bresciano, ad ospitare da domani 24 aprile due delle manifestazioni più importanti del calendario scacchistico nazionale, la serie Master (l’equivalente della serie A nel calcio), che assegnerà lo “scudetto” 2026, e il Campionato femminile a squadre, che deciderà la formazione vincitrice del titolo italiano di categoria. Una vera e propria festa degli scacchi, che radunerà in val Camonica oltre 300 giocatori suddivisi in 45 squadre.

Si tratta di due competizioni che vedono in gara le migliori formazioni espresse dai quasi 400 circoli italiani presenti sul territorio nazionale. In particolare, la Master comprende 24 formazioni, suddivise in due gironi: Le prime due di ogni girone giocheranno semifinali e finali per la conquista del titolo, che lo scorso anno è stato vinto da Lazio Scacchi. Le ultime dei due gironi invece disputeranno dei playout per evitare le sei retrocessioni previste. Nove quindi i turni previsti: si inizia domani e si chiude con le finali previste giovedì 30 aprile.

Come di consueto, la serie Master raduna tutti i migliori giocatori italiani, e anche numerosi campioni stranieri, tesserati per l’occasione dai circoli più ambiziosi. Saranno in campo tra il altri il Campione italiano Luca Moroni che, dopo una lunga militanza nel circolo in cui è cresciuto, quello di Ceriano Laghetto, giocherà per la prima volta nella squadra siciliana di Pedone Isolano. Ci sarà anche il primo italiano per elo, Lorenzo Lodici, in forza a Lazio Scacchi, il secondo, Daniele Vocaturo, che si batte per Ostia Scacchi, e il terzo, Francesco Sonis, con la maglia di Arzachess, club di Arzachena, nella sua Sardegna. Ma non mancheranno le stelle straniere: dallo statunitense Awonder Liang (Arzachess), n° 24 al mondo, all’ex campione europeo 2023, il russo naturalizzato serbo Alexey Sarana (Lazio Scacchi), al polacco Bartosz Socko (Fischer Chieti).

Lo stesso vale per il Campionato italiano femminile, che in questa edizione fa registrare una partecipazione record: ben 21 squadre. Anche qui, è garantita la presenza della Campionessa d’Italia Olga Zimina nella squadra campione uscente, vale a dire Fischer Chieti, e della prima giocatrice italiana per elo Marina Brunello, che compete per Caissa Italia Pentole Agnelli, società con sede a Bologna. Tra le stelle straniere spicca la greca Stavrola Tsolakidou (Caissa Italia), la francese Deimante Daulyte-Cornette (La compagnia della Torre, con sede sul Garda), e la polacca Monika Socko (Fischer Chieti). Per questo torneo si gioca un girone unico, e i turni previsti sono sei, l’ultimo dei quali si disputerà lunedì 27 aprile.

In palio non c’è solo il titolo italiano: le squadre vincitrici conquisteranno l’accesso alla European Chess Club Cup, la massima competizione europea per club, dove l’Italia ha già ottenuto uno storico successo con Padova nel 2019.

L’evento sarà aperto al pubblico, ma come sempre è prevista, in collaborazione con Lichess, la trasmissione online di tutte le partite. Il commento in diretta streaming sarà affidato ai Maestri Michel Bifulco e Augusto Caruso, che si avvarranno della collaborazione di diversi ospiti, e sarà trasmesso sul canale Youtube https://www.youtube.com/@ChessTrainerITA.

L’organizzazione è curata dall’Asd Scacchistica Partenopea su mandato della Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con il Comune di Darfo Boario Terme e con il supporto del Consorzio Thermae e Ski Valle Camonica, con il patrocinio della Comunità Montana di Valle Camonica ed il contributo della Regione Lombardia. Ricordiamo anche gli sponsor che aiuteranno la riuscita della manifestazione: Brevi S.p.A – Grassobbio (Bg); Baldassare Agnelli Spa – Lallio (Bg); Nastrotex Cufra Spa – Covo (Bg); Spanakis Srl – Flero (Bs); Cassa Padana – Leno (Bs).