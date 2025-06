A Terrasini (Palermo) i Campionati italiani giovanili di scacchi

Dall’estremo Nord all’estremo Sud. Due anni fa si svolsero a Tarvisio, in Friuli, l’anno scorso a Salsomaggiore Terme, nel cuore dell’Emilia. Quest’anno invece i Campionati italiani giovanili di scacchi si disputano a Terrasini, località a pochi chilometri da Palermo, nel resort Città del Mare. Domani 28 giugno alle 15.30 si giocherà la prima mossa, la conclusione dell’evento è prevista nella mattinata di sabato 5 luglio, dopo nove turni di gioco. In serata le premiazioni dei neocampioni.

I Campionati italiani giovanili sono, dopo i Campionati nazionali assoluti, l’appuntamento più importante organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). E anche quest’anno, come nei precedenti, i numeri sono davvero straordinari. Nonostante si svolgano in una località che impone, per quasi tutti i partecipanti e le loro famiglie, un viaggio in aereo, saranno ben 1.267 i giovani atleti a competere nei dodici tornei previsti (Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18, divisi in Open, aperti a tutti, e Femminili). E va ricordato che questi 1.267 sono già frutto di una severa selezione, attraverso una serie di tornei organizzati nei mesi scorsi in tutte le Regioni d’Italia, selezione che ha coinvolto circa diecimila ragazzi e ragazze. La partecipazione femminile si attesta intorno al 20 per cento del totale (sono 252 le ragazze in gara) con una tendenza alla crescita rispetto agli scorsi anni.

I vincitori avranno poi la possibilità di misurarsi con i loro coetanei di tutto il mondo negli Europei e nei Mondiali giovanili che si disputeranno tra fine estate e il prossimo autunno. Tra loro ci sono certamente i campioni del futuro, che la Federazione contribuirà a far crescere garantendo loro le lezioni di maestri qualificati, anche grazie alla possibilità di frequentare il nuovo Centro tecnico federale della FSI, che verrà inaugurato a Spilimbergo (Pordenone) il prossimo 20 settembre.

Si confermano quindi i numeri record delle due precedenti manifestazioni, quando in entrambi i casi il numero dei giovanissimi scacchisti in gara superò quota mille. Si tratta di un riflesso della grande popolarità conseguita dagli scacchi in questi ultimi anni. L’anno scorso, ad esempio, la FSI ha battuto il primato storico di tesserati alla Federazione: 23.658, una cifra che quest’anno potrebbe venire ulteriormente superata. Ma si calcola che in Italia, alla scacchiera o sulle piattaforme internet, i giocatori appassionati siano almeno 300mila, tra cui personaggi famosi come Neri Marcoré, Marco Liorni, Flavio Parenti, Roberto Vecchioni, e anche calciatori come Paulo Dybala o Alessandro Buongiorno, che ha dato un’intervista sull tema al giornale della FSI “Scacchitalia”, appena pubblicato. Paulo Dybala.