E’ PIER LUIGI BASSO IL CAMPIONE ITALIANO DI SCACCHI

Si sono conclusi nella serata di sabato 11 dicembre i

Campionati italiani di

scacchi, che erano iniziati al Grand Hotel Ambasciatori di Chianciano

Terme il 30 novembre.

Il Campionato italiano assoluto è stato vinto dal Grande Maestro Pier Luigi

Basso, che ha tenuto a mezzo punto di distanza Luca Moroni, mentre terzo

è arrivato Alberto David: è la prima volta che Basso conquista il titolo

italiano. Basso è nato il 15 dicembre 1997 a Montebelluna, ed è Grande

Maestro dal 2018. Ha vinto per due volte, nel 2015 e nel 2016, i

Campionati italiani under 20, e nel 2019, dopo aver vinto i Campionati

italiani lampo, si è classificato secondo agli Assoluti, dietro Alberto David.

E’ nel giro della Nazionale, e ha fatto parte della squadra che ha vinto la

Mitropa Cup la scorsa primavera. Tra i suoi hobby il cinema, che segue con

passione da esperto, scrivendo anche recensioni, e la politica. «Per me gli

scacchi sono uno stile di vita, non so a quella altra professione altro lavoro,

puoi paragonarli: a volte devi avere mentalità scientifica, altre volte

capacità creative, poi servono qualità sportive, come tenere la

concentrazione, crearsi la motivazione».

Il Campionato italiano femminile è stato vinto da Elena Sedina, che ha

superato di mezzo punto Tea Gueci. Per lei è il secondo successo, dopo

quello del 2019. Sedina è nata in Ucraina, all’epoca facente parte

dell’Unione sovietica, il 1° giugno 1968, ed è diventata italiana grazie a un

matrimonio. Ha un figlio di 15 anni «che però non ha grande passione per

gli scacchi, perché mi hanno tenuto troppo spesso lontana da lui», ed è

anche cittadina svizzera. Tra i suoi più grandi successi, la medaglia d’oro in

quarta scacchiera ottenuta con l’Ucraina alle Olimpiadi del 1994, a cui ha

fatto seguito un bronzo nel 1996. Nel 2019, oltre al Campionato italiano

femminile, ha vinto anche quello svizzero. Da anni è un pilastro della

Nazionale azzurra, con cui ha partecipato anche ai recenti Europei in

Slovenia.«Cosa penso degli scacchi? Che sono sono un insieme di cose,

sport, arte e scienza, ma la componente prevalente è quella sportiva. Manca

in parte la componente motoria, ma sono molto più competitivi di tante

altre discipline».

Il Campionato italiano Under 20 è stato invece conquistato da Edoardo Di

Benedetto, che ottiene il titolo per la seconda volta, dopo la vittoria nel

2018. Di Benedetto è nato il 14 novembre 2002 e vive a Palestrina. Proprio

quest’anno ha ottenuto la qualifica di Maestro internazionale. Oltre al titolo

del 2018, ha vinto quello, non ufficiale, del 2020, che si è svolto on line.

Ha fatto parte della Nazionale che ha giocato le Olimpiadi on line questa

estate.

Prima della premiazione, si è svolto nel Salone Nervi delle Terme di Chianciano il Gala degli scacchi, in cui la Federazione ha premiato nove personalità che hanno dedicato la loro vita alla promozione e alla diffusione degli scacchi in ambito federale