Bar Sportsocietà

Scacchi: il 27 settembre a Spilimbergo apre il nuovo Centro tecnico federale

Presenti anche il ministro Ciriani e il Presidente del CONI Buonfiglio

Foto di Federazione Scacchistica Italiana Federazione Scacchistica Italiana Follow on X 23 Settembre 2025
159

Nasce una nuova “casa” degli scacchi italiani, che aiuterà tutto il movimento a crescere e a raggiungere i vertici mondiale di uno sport millenario, che eppure sta diventando, nell’epoca di Internet e dell’Intelligenza artificiale, sempre più popolare e praticato, sia in Italia che nel resto del mondo. Anche gli scacchi quindi da oggi hanno la loro “Coverciano”, un’unica sede per la preparazione e la formazione degli atleti.

Sabato 27 settembre alle ore 16 si svolgerà a Spilimbergo l’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana (FSI). A dimostrazione dell’importanza dell’evento saranno presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, oltre naturalmente alle autorità locali, in particolare il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli e la sua giunta, che hanno dato un grande aiuto alla realizzazione di questo progetto, e a una rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha offerto alla FSI un generoso contributo finanziario.

Il nuovo Centro tecnico potrà ospitare gli stage tecnici delle nazionali Open, Femminile e Seniores per la preparazione alle grandi competizioni internazionali, gli stage della Scuola Scacchistica Federale per la preparazione alle competizioni internazionali, stage di perfezionamento per i più promettenti talenti giovanili, stage organizzati dai Comitati Regionali, conferenze, corsi di aggiornamento e formazione degli istruttori e degli arbitri, corsi di aggiornamento dei dirigenti sportivi centrali, degli Organi periferici e delle associazioni affiliate, manifestazioni sportive sia nazionali che locali. Tutte funzioni che in passato dovevano essere affidate di volta in volta a strutture alberghiere, e che verranno invece concentrate in un’unica sede.

La scelta della Federazione è ricaduta su Spilimbergo perché una città da sempre amica degli scacchi (titolo che le è stato riconosciuto ufficialmente dalla FSI del 2024), in quanto ospita ogni anno uno dei più importanti e prestigiosi tornei italiani. L’ immobile si trova proprio alle porte del centro storico. La FSI ha voluto sfruttare le sinergie offerte dalla città, commissionando alla locale Scuola di mosaico un “totem” con il logo della Federazione, posizionato all’esterno del Centro. Decisivo è stato anche il supporto delle istituzioni, che hanno sostenuto fortemente questo progetto.

Esprime la sua soddisfazione il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, originario di Pordenone: “Avere nella nostra regione, a Spilimbergo, la sede del Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana è un privilegio che ci riempie di orgoglio. Siamo fieri di ospitare una federazione antica e faremo del nostro meglio per portare in alto una disciplina così impegnativa. Ringrazio tutti per l’impegno profuso e sono certo che Spilimbergo sarà all’altezza della sfida che l’aspetta”

Si associa il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “Esprimo grande orgoglio per l’attivazione a Spilimbergo del centro tecnico federale del gioco degli scacchi, segno concreto della centralità del Friuli Venezia Giulia nello sport nazionale, sostenuta dai continui investimenti regionali in gestione e infrastrutture. Gli scacchi rappresentano una disciplina capace di unire le generazioni e stimolare il pensiero prospettico. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e al vivace tessuto associativo locale, il cui impegno ha reso possibile l’inaugurazione della nuova sede della Federazione Scacchistica Italiana: un traguardo di valore per il territorio e per l’intero sistema sportivo e culturale del Paese”.

“L’acquisto di questo immobile è un punto di svolta per la nostra Federazione”, spiega il Presidente della FSI Luigi Maggi, “un autentico spartiacque della nostra storia pluricentenaria che la renderà ancora più forte e capace di affrontare le sfide dell’avvenire. Oltre che un bellissimo regalo per i 105 anni della Federazione, fondata nel settembre 1920. Il mio ringraziamento va al Comune di Spilimbergo e alla Regione Friuli, per il loro concreto sostegno a questa iniziativa, oltre che naturalmente al CONI e a Sport e Salute, che seguono da vicino e contribuiscono ai nostri progressi”

Orgoglioso dell’iniziativa il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli: “La Città di Spilimbergo è onorata di accogliere il Centro Federale e la grande famiglia degli scacchisti, con la consapevolezza delle ricadute positive che avrà sul nostro territorio e sul turismo locale. Vediamo in questo progetto anche una grande opportunità per le nostre scuole e per i nostri ragazzi.”

“L’inaugurazione della nuova sede della Federazione Scacchistica Italiana a Spilimbergo rappresenta un traguardo significativo per il mondo degli scacchi, non solo a livello regionale ma anche nazionale”, dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair, grazie al cui impegno è stato erogato alla FSI un contributo finanziario. «Sono orgoglioso che, anche grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, si sia potuto concretizzare un progetto che coniuga sport, cultura e formazione. Gli scacchi sono molto più di un gioco: sono uno strumento educativo straordinario, che sviluppa pensiero critico, concentrazione e capacità strategica, soprattutto tra i giovani. La nuova sede diventerà un punto di riferimento per la crescita di questa disciplina, favorendo la diffusione degli scacchi nelle scuole, nei centri sportivi e nelle comunità, e contribuendo al rafforzamento della rete federale a livello nazionale. Questo risultato dimostra quanto sia importante investire in progetti che generano valore duraturo per la collettività, promuovendo modelli virtuosi di collaborazione tra istituzioni, associazioni e territori. Come rappresentante del Friuli Venezia Giulia, continuerò a sostenere iniziative che valorizzano il patrimonio umano, culturale e sportivo della nostra Regione e dell’intero Paese”.

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
CONI Friuli Venezia Giulia FSI Luciano Buonfiglio Luigi Maggi Markus Maurmair Massimiliano Fedriga ministro ciriani scacchi Spilimbergo Sport e salute
Foto di Federazione Scacchistica Italiana Federazione Scacchistica Italiana Follow on X 23 Settembre 2025
159

Frontedelblog

Frontedelblog
Gianluca Zanella è il giornalista che, in tempi non sospetti, si è forse più speso, in un’articolata inchiesta apparsa sulle pagine de Il Giornale, a favore dell’innocenza di Alberto Stasi. In questa intervista con il giallista Rino Casazza, fa il punto della situazione sulla nuova indagine in corso sul delitto di Chiara Poggi, esaminando il quadro indiziario finora conosciuto a carico dell’indagato Andrea Sempio, che Zanella ritiene molto significativo. A breve Zanella darà alle stampe un libro sull’argomento in cui dettaglierà in modo ancora più specifico la sua posizione, arricchendola di nuovi contributi. LO SPECIALE DI FRONTE DEL BLOG SUL GIALLO DI GARLASCO: https://www.youtube.com/watch?v=nNUuhevW7GI&list=PLuVBwPu_waZEf-HKICPmhymxHgvKaU5kQ IL CANALE YOUTUBE DI GIANLUCA ZANELLA: https://www.youtube.com/@DarkSideStoriaSegretadItalia 📚 GLI SPECIALI DI CRIMEN: INNOCENTI - IN EDICOLA E QUI: https://www.teaserlab.it/innocenti/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Delitto di Garlasco, parla Gianluca Zanella: "Ecco a cosa portano i nuovi indizi"
In questa seconda conversazione sul noto cantautore Rino Gaetano, il giallista Rino Casazza tratta con l'avvocato Bruno Mautone, biografo dell'artista crotonese, un tema strettamente collegato alla prima invervista: quali erano le fonti, amici, conoscenti o altro, da cui Gaetano attingeva le inedite e scottanti informazioni sui retroscena della vita italiana che poi inseriva, in forma di apparenti nonsense, nei testi delle sue canzoni? Qui la prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=0rDYcTq6EUo 📚 IL LIBRO DI BRUNO MAUTONE CHI HA UCCISO RINO GAETANO? - Il coraggio di raccontare: un’indagine tra massoneria, servizi segreti e poteri economici: https://amzn.to/40baDoO 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Rino Gaetano, parla l'avvocato Mautone: "Ecco perchè lo uccisero"
Quante persone c’erano realmente sulla scena del crimine il 13 agosto 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi? Che rilevanza ha il dna nella bocca di Chiara mai analizzato prima? E le nuove impronte? In questo video con il giallista Rino Casazza, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe, che più di tutti aveva avanzato e nutrito dubbi sulla condanna di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco, eccezionalmente rompe il silenzio che si era autoimposto accogliendo l’invito della Procura Pavese ad abbassare i toni della narrazione giornalistica della nuova inchiesta. E commenta per Fronte del Blog i più recenti sviluppi delle indagini. 📚 GLI SPECIALI DI CRIMEN: INNOCENTI - IN EDICOLA E QUI: https://www.teaserlab.it/innocenti/ 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Delitto di Garlasco, parla la Iena De Giuseppe: "Ecco cosa ci dice il dna nella bocca di Chiara"
Quante sono le persone finite in galera ingiustamente in Italia? E chi ha pagato per questi errori? In un numero speciale di 144 pagine di CRIMEN vi racconteremo tantissime storie di persone rovinate dalla giustizia e che spesso non sono mai state risarcite. Vi parleremo di errori giudiziari acclarati e di grandi casi mediatici la cui condanna è molto più che dubbia: dall’infinita inchiesta sul mostro di firenze al caso di Massimo Bossetti, dai falsi mostri di Ponticelli ai veri rischi che corre la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Fino a quanto è realmente e incredibilmente successo nel processo di revisione per la strage di Erba e che nessuno ha scritto. In questo viaggio nel mondo tra presunti innocenti finiti dietro le sbarre, troverete le analisi sulla giustizia dell’ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale Cuno Tarfusser, di penalisti e docenti universitari di fama internazionale. E quelle del criminologo Carmelo Lavorino, l’unico criminologo in Italia che sia riuscito a tirare fuori dai guai decine di innocenti, le cui storie sono raccontate in queste pagine. Ma troverete anche le interviste ad esperti e giornalisti investigativi del giallista Rino Casazza e quelle alle vittime di errori giudiziari fatte dalla criminologa Martina Piazza. Il numero, con i dati e i numeri reali sulla giustizia italiana, sarà in edicola alla fine di luglio. Ma potete già ordinarlo, se vi interessa l’argomento, sul link dell’editore che trovate qui sotto: https://www.teaserlab.it/innocenti/
Quanti innocenti ci sono dietro le sbarre in Italia?
Rino Gaetano è uno dei più grandi cantautori della musica leggera italiana. Famoso e apprezzato prima della morte, avvenuta nel 1981, a riprova del suo valore artistico lo è diventato ancor di più col passare del tempo. Le sue canzoni, vivaci e varie dal punto di vista musicale, si caratterizzano per i testi dissacranti e beffardi. In questa conversazione col giallista Rino Casazza, Bruno Mautone, avvocato e scrittore, autore di numerosi saggi sul cantautore crotonese (da ultimo “Chi ha ucciso Rino Gaetano?”) si sofferma sui versi delle canzoni gaetaniane che contengono rimandi a fatti e persone appartenenti al lato oscuro dell’attualità politica ed economica italiana del suo tempo, addirittura anticipando di anni il momento in cui certe torbide vicende vennero alla luce. A breve, in due altre programmate conversazioni, Casazza e Mautone affronteranno il tema delle fonti confidenziali di Gaetano oltre a quello della sua morte, avvenuta in seguito ad un incidente stradale che sembra nascondere un’altra verità. 📚 IL LIBRO DI BRUNO MAUTONE CHI HA UCCISO RINO GAETANO? - Il coraggio di raccontare: un’indagine tra massoneria, servizi segreti e poteri economici: https://amzn.to/40baDoO 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
"Rino Gaetano è stato ucciso" Le rivelazioni dell'avvocato Bruno Mautone
In questa conversazione col giallista Rino Casazza, l’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe fa il punto della situazione sulla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, alle quali ha contribuito in modo significativo individuando e intervistando un “supertestimone” in base alle cui rivelazioni sono stati recuperati oggetti che potrebbero essere le armi del delitto. De Giuseppe annuncia di aver in programma, nel prossimo futuro, di tornare a Garlasco per svolgere ricerche su due aspetti della vicenda molto importanti per la risoluzione del caso. 📚 LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK, QUI: https://amzn.to/47NPuTG 📚 GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA: “IL DELITTO DI AVETRANA – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”: https://amzn.to/3YxYUwS 📚 “LILIANA RESINOVICH – L’enigma di Trieste”: https://amzn.to/3vf7ckq 📚 L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE: https://amzn.to/3ZISU6F 📚 I nostri libri: https://www.algama.it/
Delitto di Garlasco, parla la Iena De Giuseppe: "Così risolveremo il giallo"
Carica altro... Iscriviti!
Foto di Federazione Scacchistica Italiana

Federazione Scacchistica Italiana

La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) è nata il 20 settembre 1920, e organizza tutte le attività scacchistiche italiane tra cui i Campionati italiani e l'attività delle Nazionali. Conta oltre 16 mila tesserati, a cui vanno aggiunti circa mille istruttori e 300 arbitri. L'attuale Presidente è Luigi Maggi
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie