Scacchi: il 27 settembre a Spilimbergo apre il nuovo Centro tecnico federale

Nasce una nuova “casa” degli scacchi italiani, che aiuterà tutto il movimento a crescere e a raggiungere i vertici mondiale di uno sport millenario, che eppure sta diventando, nell’epoca di Internet e dell’Intelligenza artificiale, sempre più popolare e praticato, sia in Italia che nel resto del mondo. Anche gli scacchi quindi da oggi hanno la loro “Coverciano”, un’unica sede per la preparazione e la formazione degli atleti.

Sabato 27 settembre alle ore 16 si svolgerà a Spilimbergo l’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana (FSI). A dimostrazione dell’importanza dell’evento saranno presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, oltre naturalmente alle autorità locali, in particolare il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli e la sua giunta, che hanno dato un grande aiuto alla realizzazione di questo progetto, e a una rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha offerto alla FSI un generoso contributo finanziario.

Il nuovo Centro tecnico potrà ospitare gli stage tecnici delle nazionali Open, Femminile e Seniores per la preparazione alle grandi competizioni internazionali, gli stage della Scuola Scacchistica Federale per la preparazione alle competizioni internazionali, stage di perfezionamento per i più promettenti talenti giovanili, stage organizzati dai Comitati Regionali, conferenze, corsi di aggiornamento e formazione degli istruttori e degli arbitri, corsi di aggiornamento dei dirigenti sportivi centrali, degli Organi periferici e delle associazioni affiliate, manifestazioni sportive sia nazionali che locali. Tutte funzioni che in passato dovevano essere affidate di volta in volta a strutture alberghiere, e che verranno invece concentrate in un’unica sede.

La scelta della Federazione è ricaduta su Spilimbergo perché una città da sempre amica degli scacchi (titolo che le è stato riconosciuto ufficialmente dalla FSI del 2024), in quanto ospita ogni anno uno dei più importanti e prestigiosi tornei italiani. L’ immobile si trova proprio alle porte del centro storico. La FSI ha voluto sfruttare le sinergie offerte dalla città, commissionando alla locale Scuola di mosaico un “totem” con il logo della Federazione, posizionato all’esterno del Centro. Decisivo è stato anche il supporto delle istituzioni, che hanno sostenuto fortemente questo progetto.

Esprime la sua soddisfazione il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, originario di Pordenone: “Avere nella nostra regione, a Spilimbergo, la sede del Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana è un privilegio che ci riempie di orgoglio. Siamo fieri di ospitare una federazione antica e faremo del nostro meglio per portare in alto una disciplina così impegnativa. Ringrazio tutti per l’impegno profuso e sono certo che Spilimbergo sarà all’altezza della sfida che l’aspetta”

Si associa il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “Esprimo grande orgoglio per l’attivazione a Spilimbergo del centro tecnico federale del gioco degli scacchi, segno concreto della centralità del Friuli Venezia Giulia nello sport nazionale, sostenuta dai continui investimenti regionali in gestione e infrastrutture. Gli scacchi rappresentano una disciplina capace di unire le generazioni e stimolare il pensiero prospettico. Un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale e al vivace tessuto associativo locale, il cui impegno ha reso possibile l’inaugurazione della nuova sede della Federazione Scacchistica Italiana: un traguardo di valore per il territorio e per l’intero sistema sportivo e culturale del Paese”.

“L’acquisto di questo immobile è un punto di svolta per la nostra Federazione”, spiega il Presidente della FSI Luigi Maggi, “un autentico spartiacque della nostra storia pluricentenaria che la renderà ancora più forte e capace di affrontare le sfide dell’avvenire. Oltre che un bellissimo regalo per i 105 anni della Federazione, fondata nel settembre 1920. Il mio ringraziamento va al Comune di Spilimbergo e alla Regione Friuli, per il loro concreto sostegno a questa iniziativa, oltre che naturalmente al CONI e a Sport e Salute, che seguono da vicino e contribuiscono ai nostri progressi”

Orgoglioso dell’iniziativa il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli: “La Città di Spilimbergo è onorata di accogliere il Centro Federale e la grande famiglia degli scacchisti, con la consapevolezza delle ricadute positive che avrà sul nostro territorio e sul turismo locale. Vediamo in questo progetto anche una grande opportunità per le nostre scuole e per i nostri ragazzi.”

“L’inaugurazione della nuova sede della Federazione Scacchistica Italiana a Spilimbergo rappresenta un traguardo significativo per il mondo degli scacchi, non solo a livello regionale ma anche nazionale”, dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Markus Maurmair, grazie al cui impegno è stato erogato alla FSI un contributo finanziario. «Sono orgoglioso che, anche grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, si sia potuto concretizzare un progetto che coniuga sport, cultura e formazione. Gli scacchi sono molto più di un gioco: sono uno strumento educativo straordinario, che sviluppa pensiero critico, concentrazione e capacità strategica, soprattutto tra i giovani. La nuova sede diventerà un punto di riferimento per la crescita di questa disciplina, favorendo la diffusione degli scacchi nelle scuole, nei centri sportivi e nelle comunità, e contribuendo al rafforzamento della rete federale a livello nazionale. Questo risultato dimostra quanto sia importante investire in progetti che generano valore duraturo per la collettività, promuovendo modelli virtuosi di collaborazione tra istituzioni, associazioni e territori. Come rappresentante del Friuli Venezia Giulia, continuerò a sostenere iniziative che valorizzano il patrimonio umano, culturale e sportivo della nostra Regione e dell’intero Paese”.