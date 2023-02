I film maledetti del cinema: dalla saga di Superman a Bruce e Brandon Lee

La terza parte dell’inchiesta di Fronte del Blog sui film maledetti nella storia del cinema: morti misteriose, fatti inspiegabili e inquietanti.

È accaduto con alcuni capolavori dell’horror. Ma non solo. In alcuni casi una sorta di maledizione ha coinvolto padre e figlio, come nella famiglia di Bruce e Brandon Lee.

E poi i decessi e i delitti di Gioventù bruciata, i suicidi e gli incidenti nella saga di Superman.

E l’atroce sospetti sui 46 morti de Il conquistatore, con John Wayne

Non ci sono soltanto pellicole dell’orrore tra i film maledetti. Ci sono naturalmente storie molto diverse: morti in diretta, disastri in continuo sul set e protagonisti perseguitati da un destino avverso. È il caso questo, anche di uno dei film cult per eccellenza: Gioventù Bruciata, anno 1955, in cui recitava un giovane che sarebbe diventato di lì a breve un divo eterno di Hollywood.

Ma che, come nel film, la gioventù la bruciò davvero: James Dean morì presto in un incidente d’auto. Ma non solo lui: la sorte maligna accompagnò anche altri tre protagonisti, che perirono tutti in circostanze tragiche.

Nick Adams fu trovato nel suo appartamento senza vita per via di un’overdose; Natalie Wood annegò nell’Oceano Pacifico. E Sal Mineo finì ucciso per strada mentre rientrava a casa nel 1976, da una coltellata al cuore. Il movente del delitto non è mai stato realmente chiarito.

I FILM MALEDETTI E IL CASO DI SUPERMAN

Insomma, anche sui miti aleggiano ombre nera. E non solo i miti in carne e ossa. Anche il più noto tra i supereroi è stato a lungo accompagnato da una sorta di maledizione che si è accanita su chi ne indossava gli abiti e appariva al mondo come invincibile e immortale. Stiamo parlando di Superman.

Il primo a interpretarlo fu Kirk Alyn, negli anni Quaranta. Rimase intrappolato nel personaggio e dopo di allora non riuscì quasi più a trovare lavoro: nei pochi in cui trovava impiego, non veniva talvolta accreditato. Finchè decise di ritirarsi: il successo si era trasformato in una rovina.

Toccò poi a George Reeves, che vestì i panni dell’eroe della Dc Comics nel 1951 e nella successiva serie tv: otto anni più tardi lo trovarono morto in casa. Ufficialmente, per suicidio.

L’ultimo colpito dalla “maledizione” fu Christopher Reeve, il Superman con cui siamo tutti cresciuti che, caduto da cavallo, rimase paralizzato dal collo in giù. Morì nel 2004.

La sua partner al cinema, Margot Kidder-Lois Lane, si è invece suicidata nel 2018.

LA SAGA DEI LEE

Ma la più nota delle maledizioni al cinema è quella passata alla storia come la “maledizione dei Lee”. Bruce Lee, il celebre attore dei film di arti marziali, nel 1973 concludeva la trilogia sul suo personaggio più importante, nel film L’ultimo combattimento di Chen.

Nella pellicola questi moriva con un colpo sparatogli sul set che si rivelava essere vero e non a salve. Nella realtà Lee morì proprio sul set, per un’allergia ad un farmaco e le parti mancanti furono girate da una controfigura.

Vent’anni più tardi suo figlio Brandon Lee morirà esattamente nel modo in cui moriva Chen (con un colpo di pistola difettosa sul set) mentre girava il film che lo renderà leggendario: Il Corvo. Anche lui non riuscì a terminare le riprese, che furono concluse con una tecnica di computer grafica. Ed esattamente come il protagonista, poi, Brandon sarebbe dovuto poco più tardi convolare a nozze.

Non basta: al provino per la parte andata a Brandon Lee, si era presentato anche River Phoenix, che morirà di overdose nello stesso anno di Brandon, il 1993.

IL CONQUISTATORE

C’è infine un film che batte ogni record quanto a sfortuna. Si tratta de Il conquistatore, anno 1956, in cui recitava anche John Wayne nella parte di Gengis Khan, diretto da Dick Powell. Costato un’enormità, fu inserito tra i peggiori 50 film di sempre.

Ma è ciò che accadde fuori dai cinema a mettere i brividi: su 220 persone tra attori e troupe, ben 91 svilupparono una forma di cancro negli anni successivi.

E tra loro 46, tra cui lo stesso John Wayne, morirono. Il primo fu proprio Powell, 1963. Nello stesso anno Pedro Armendáriz si suicidò ormai terminale. E qualche anno più tardi fu la volta di Wayne e di altri attori.

Nel mirino finì la scelta di usare la location per gli esterni nei pressi di un luogo in cui erano stati svolti test atomici. Ma nessuno è mai riuscito a dimostrare un collegamento diretto tra eventi e malattia.

Manuel Montero