Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma su Border Nights

In onda, per la trasmissione radiofonica Border Nights Official, diffusa su Web Radio Network, l’intervista di Fabio Frabetti a Rino Casazza sul libro Mostro di Firenze. Enciclopedia di un enigma. Podcast disponibile in streaming qui sotto:

Frabetti, autore di numerosi articoli su Cronaca Vera sull’argomento del Mostro di Firenze, ha avuto modo di approfondire il contenuto del libro di Casazza, che si caratterizza per trattare le numerose ipotesi di soluzione sul caso succedutesi nel tempo da quando, a partire dal 1981 fino ad oggi, si è indagato sul ” serial killer delle coppiette” che ha terrorizzato la provincia di Firenze e inquietato tutta Italia.

La conversazione si è estesa, criticamente, alla recente fiction televisiva distribuita da Netflix ed ha riguardato anche l’ultima novità di questa vicenda lunga quasi sessant’anni: il ritrovamento di un documento, risalente agli anni 80, che contiene una lista di persone che avrebbero avuto un legame coi delitti del Mostro solo negli anni a seguire, e che suggerirebbe l’attribuzione dei crimini non a un singolo ma a un gruppo di persone.

