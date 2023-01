Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate

Dite la verità: Breaking Bad non lo avete ancora dimenticato. Chiuso Better Call Saul è rimasto un vuoto incolmabile: ecco tutti gli oggetti di culto delle due serie tv

Breaking Bad: ma quanto ci manca? Se ci mettiamo dentro l’inarrivabile Better Call Saul ci ha tenuto compagnia per qualcosa come quattordici anni. Almeno a voi.

Gia io, che ho visto tutto in tre mesi, sento questo vuoto interiore, immagino gli altri. E allora vai su Youtube alla ricerca delle scene più belle, dei momenti migliori. Cerchi notizie in Rete, speri che Vince Gilligan ci ripensi e faccia evadere Saul Goodman o s’inventi che Walter White in realtà è vivo, sotto protezione per fornire alla Dea informazioni sul mondo della droga. Ma niente da fare, la conclusione è definitiva.

Breaking Bad diventa realtà: vince 3 milioni al Gratta e Vinci e li investe in un laboratorio di metanfetamine – GUARDA

Così sono andato alla ricerca degli oggetti più belli inerenti le due serie tv. Intendiamoci: stiamo parlando di un merchandising sterminato. Qui mettiamo solo la mia selezione. De gustibus.

Da Joker a Scream, da Dexter a Breaking Bad: quando i killer si ispirano a cinema e tv – GUARDA

Cominciamo dalla fine, ovvero dalla targa della Cadillac del 1997 di Saul Goodman:

Maglietta nera de Los Pollos Hermanos, ma disponibile in vari colori (già presa, stupenda…):

Te lo ricordi Hazzard? Ecco la vera storia di Bo, Luke e Daisy Duke (e come sono oggi) – GUARDA

La figata di questa stampa artistica di Heisenberg è quando la guardi da vicino. Notare i dettagli:

Cerchi giacche strane? Ecco le giacche più pazze del mondo! – GUARDA

Le tazze sono tantissime. Ne ho scelte alcune. Certamente l’Heisenberg stilizzato non può mancare:

Lo sapevi che esiste il Monopoli di Breaking Bad? Vale la pena prenderlo anche solo per le pedine da collezione:

Il water che s’illumina di notte, sembra il cult “Vado a vivere da solo”! – GUARDA

Restiamo su Heisenberg: maglietta, disponibile in vari colori, con l’immagine stilizzata in una delle scene cult dei gemelli Salamanca:

Qui Heisenberg in versione felpa (disponibile anche blu):

Starsky e Hutch, te lo ricordi il mitico telefilm? Ecco cosa fanno oggi i protagonisti – GUARDA

Pupazzetto da scrivania di Walter White (e cappellino di Heisenberg):

Per i fanatici delle action figures non può mancare quella di White Heisenberg, ma costa una cifra:

La piega magliette di Sheldon Cooper esiste davvero! E funziona! – GUARDA

Felpa de Los Pollos Hermanos, disponibile in 4 colori:

Poster iconico di 28 x 43 cm della serie tv:

Te lo ricordi CHiPs? Ecco tutti i segreti della serie sui poliziotti più famosi d’America – GUARDA

Cappello di Los Pollos Hermanos… casomai abbiate una paninoteca… :

(continua dopo la pubblicità)

Maglietta Better Call Saul, in tre colori:

Happy Days, quanta nostalgia: tutti i segreti del telefilm – GUARDA

Il puzzle di Breaking Bad con alcune scene cult:

“Telefilm maledetti”, ecco che fine hanno fatto i protagonisti delle serie tv più amate – GUARDA

Tazza Better Call Saul, per fare colazione metti caso sei un avvocato 🙂 :

Una rarità: la maglietta dei gemelli Salamanca, in tre colori:

La vera storia dello Zio Fester, da bimbo prodigio con Chaplin alla famiglia Addams – GUARDA

Il camper laboratorio – stile mattoncini – come soprammobile poteva mancare?

Tappeto Heisenberg, per il salottino:

Cover per iPhone di Los Pollos Hermanos:

Uno dei pezzi più belli: lo zerbino di Walter White in versione laboratorio:

Ricordi La casa nella prateria? Ecco la vera storia degli Ingalls, tra fiction e realtà – GUARDA

Quadro da parete di Breaking Bad in cinque moduli. Davvero particolare:

Portafoglio di Heisenberg:

Tutti i segreti del dottor Sloan e di Detective in corsia – GUARDA

Decalcomania Breaking Bad, ideale per il frigorifero:

Portachiavi di Heisenberg:

La vera storia di Fonzie – GUARDA

Statuina da scrivania di Gustavo “Gus” Fring:

Uno dei miei preferiti: stampa su tela di Better Call Saul. Un quadro spassosissimo:

Telefim anni Settanta e Ottanta, tutte le curiosità sui più belli – GUARDA

Altro quadro (stampa su tela) iconico di Better Call Saul:

Stranger Things, la vera storia di Eddie Munson – GUARDA

Ancora un quadro top del nostro Jimmy:

Bob Crane, un delitto irrisolto da “Gli eroi di Hogan” – GUARDA

E chiudiamo con il mio preferito: il cartonato a grandezza naturale di Bob Odenkirk. Te lo metti all’ingresso per accogliere gli ospiti: