Meccanico trans con 7 figli molla tutto: si percepisce bambina e si fa “adottare” da coppia aperta

L’incredibile, ma anche tragica storia di Stefonknee Wolscht, 59enne meccanico trans di Toronto, viene raccontata dal Daily Star

Dopo due tentati suicidi, carcere e divieti di vedere i figli, oggi ha trovato una coppia che si prende cura di lui. Una coppia che si definisce coppia poligama e che ha conosciuto su un sito fetish

Stefonknee Wolscht ha 59 anni. E dopo 23 di matrimonio, ha deciso di mollare moglie e figli. Già passato nella fase transgender, si è spinto molto oltre dopo aver lasciato moglie e figlia: si “percepisce” come una bimba di 6 anni e si è fatto “adottare” da una coppia aperta. Lo racconta il Daily Star cui Stefonknee ha voluto svelare la propria vicenda.

Trans indiana diventa mamma. Il padre è la compagna – VIDEO

La svolta trans

Stefonknee è un meccanico di 1 metro e 87 di Toronto, in Canada. Guidava gli spazzaneve quando nel 2009 lasciò la moglie Maria, sposata nel 1986, e i 7 figli. Lei aveva scoperto le sue tendenze prima del matrimonio, il giorno in cui lo aveva visto sfogliare un catalogo di lingerie da donna: «Le rivelai che non stavo guardando le donne, stavo guardando i vestiti, e andò a comprarmi alcuni abiti».

Sophie Eastwood, il killer che si percepisce come una “bebè” e pretende in cella pannolini e pappe – GUARDA

Quando però dal travestitismo Stefonknee andò oltre e passò a cure ormonali per la transizione «mia moglie mi chiese o di smetterla o di andarmene. Pensava che fossi troppo coinvolta con la comunità trans».

Mbappé, ecco chi è la modella transgender che gli ha fatto perdere la testa – GUARDA

I tentati suicidi

Stefonknee scelse la seconda strada. Poco dopo perse il lavoro, perchè nessuno voleva accettare la sua nuova identità. E tentò il suicidio. Maria chiese un ordine restrittivo per impedirgli di vedere i figli. Ma nel 2012 fu invitato al matrimonio della figlia.

Matrimonio trans: lei era uomo e lui era donna. E avranno un figlio – GUARDA

Ma a condizioni umilianti: si sarebbe dovuto vestire da uomo, non avrebbe dovuto parlare con la famiglia e si sarebbe dovuto sedere in fondo alla chiesa. Poche ore più tardi Stefonknee provò nuovamente a togliersi la vita.

Michelle Alexandra, star di Onlyfans, rivela di essere trans: “Ora i miei ex si sentono gay e mi minacciano” – GUARDA

La nuova vita

Ricorda che la sua comunità pensava che fosse «posseduto dal diavolo». Stefonknee violò l’ordine restrittivo. Finì anche in prigione, ma nel 2019 è riuscito a rivedere uno dei suoi figli. Alcuni di loro lo avrebbero accettato.

Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO

Il punto è che il meccanico non si è fermato. Su un sito fetish ha conosciuto Adrian e Serena, una coppia poligama, e ha rivelato loro che si percepisce come una bambina, talvolta anche di sei anni.

Scopri le giacche più pazze del mondo! (Tipo quella di Amadeus) – GUARDA

Al Daily Star dice che è dovuto al fatto che da piccolo non era riuscito a godersi l’infanzia. E loro lo hanno accolto in casa. Li chiama proprio “mamma e papà”. Guida ancora e beve caffè, ma in casa obbedisce ai «genitori» adottivi.

Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate – GUARDA

Sono loro a dirgli come deve vestirsi, o cosa fare durante la giornata: se può giocare con le bambole, colorare o fare un puzzle.

La foto segnaletica della detenuta in tuta da Kill Bill scatena i social: “Rovina anche me!” – GALLERY

Manuel Montero