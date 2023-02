Trans indiana diventa mamma. Il padre è la compagna – VIDEO

Trans lui, trans lei, ma all’opposto. Entrambi hanno interrotto la terapia ormonale per diventare genitori. Il bimbo è nato l’8 febbraio. Ecco cos’è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deepa Rani Sivankutty (@deeparanis02)



Una trans indiana è diventata mamma. Il padre è la compagna, trans pure lei, ma al contrario. Entrambi hanno interrotto la terapia ormonale per diventare genitori, cosa che è avvenuta l’8 febbraio.

Sophie Eastwood, il killer che si percepisce come una “bebè” e pretende in cella pannolini e pappe – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Team Malayali (@team___malayali)

Le immagini della mamma trans

La storia dei papà e mamma al contrario sta facendo il giro del mondo, anche perché, a guardare le foto della gravidanza si resta inizialmente smarriti: ad avere il pancione non è infatti il lei della coppia, ma il lui. Che poi è la vera lei.

Mbappé, ecco chi è la modella transgender che gli ha fatto perdere la testa – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deepa Rani Sivankutty (@deeparanis02)

La storia

Cominciamo dall’inizio. Ziya Paval è indiana, ha 21 anni e dice di aver sempre voluto diventare mamma. Solo che è nata maschio. E ha ha iniziato la transizione per diventare donna. Si innamora tre anni fa di Zahad, 23 anni. Nata femmina, ma che segue la terapia ormonale verso la transizione per diventare uomo. I due si mettono insieme tre anni fa. Vivono nel sud del Kerala. E decidono di avere un figlio.

Matrimonio trans: lei era uomo e lui era donna. E avranno un figlio – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ziya Paval (@paval19)

I diritti

Racconta Ziya: «Vengo da una famiglia musulmana conservatrice che non mi ha mai permesso di frequentare la danza classica. I miei genitori erano ortodossi al punto che mi tagliavano i capelli per evitare che ballassi».

Michelle Alexandra, star di Onlyfans, rivela di essere trans: “Ora i miei ex si sentono gay e mi minacciano” – GUARDA

Zahad è di famiglia cristiana, lavora in un supermercato e proviene dalla comunità di pescatori della città di Thiruvananthapuram. Nel 2014 la Corte Suprema indiana ha stabilito che i transgender hanno gli stessi diritti delle altre persone.

Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deepa Rani Sivankutty (@deeparanis02)

Il figlio

Succede che Zahad abbia ancora ovaie e utero. Dopo aver pensato all’adozione, optano per una soluzione diversa: diventare genitori biologici. Così, per avere un figlio, entrambi interrompono la terapia ormonale per femminilizzare uno e maschilizzare l’altro.

Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate – GUARDA

La famiglia di Zahad accetta l’ipotesi, quella di Ziya no, o almeno non subito. L’8 febbraio nasce il bimbo nell’ospedale della città di Kozhikode: la coppia decide di non far sapere se sia maschio o femmina, come riporta l’ Independent . Raccontano: «Da quello che siamo venuti a sapere, questa è la prima gravidanza di un uomo trans in India».

Scopri le giacche più pazze del mondo! (Tipo quella di Amadeus) – GUARDA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deepa Rani Sivankutty (@deeparanis02)

Il messaggio

Alla nascita, Ziya scrive su Instragram: «Dopo aver aspettato secoli, oggi (08/02/2023) mercoledì mattina alle 09:37 con un peso di 2.920 kg i nostri sogni hanno iniziato a respirare sulla terra… Grazie mille a chi è stato con me». E dice: «Sono così felice. Oggi è il giorno in cui devo tenere in braccio il mio bambino».

(continua dopo la pubblicità)

La foto segnaletica della detenuta in tuta da Kill Bill scatena i social: “Rovina anche me!” – GALLERY

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deepa Rani Sivankutty (@deeparanis02)

Come stanno

Zahad e il bebè stanno bene. Il ministro della salute del Kerala, Veena George, ha parlato al telefono con Ziya e ha ordinato al direttore dell’ospedale di fornire cure gratuite a Zahad e al neonato. L’ospedale fornirà il latte prelevandolo dalla sua banca del latte materno.

Manuel Montero