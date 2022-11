Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO

Jorund Viktoria Alme, direttore di banca, è sposato e ha due figli. Cinque anni fa è tornato a casa con una carrozzina e ha iniziato a viverci sopra. Poi ha confessato alla moglie di sentirsi anche donna e di soffrire di un “disturbo dell’integrità corporea”. Ovvero, pur essendo maschio normodotato si percepisce donna disabile.

In Norvegia scoppiano le polemiche, per i veri disabili spiazzati dal suo comportamento. Fino a dove ci porterà il politicamente corretto?

Jorund Viktoria Alme ha 53 anni ed è analista di credito senior presso Tjuvholmen a Oslo. Sposato da 31 anni con Agnes Mjåseth, due figli, una vita serena come tutti. Nessun problema fisico. Poi, cinque anni fa, quando ancora era direttore di banca, è tornato a casa con una carrozzina. E ha iniziato a viverci sopra. Non si è fatto male, non ha subito paralisi, no. Semplicemente “si percepisce” disabile.

La storia di Jorund Viktoria Alme

Alla trasmissione God morgen Norge (Buongiorno Norvegia), Jorund sostiene di soffrire di un “disturbo dell’integrità corporea” che parte da molto lontano. Da quando, alle elementari, vide arrivare un compagno di scuola con la gamba ingessata e le stampelle: «La mia reazione fu di intenso interesse. Il mio cuore batteva forte, il mio battito cardiaco aumentava. Tutti gli andarono intorno per provare le stampelle, mentre io mi tenevo a distanza. Avevo paura che qualcuno scoprisse cosa stava succedendo dentro di me…» Agnes è rimasta stupita.

Il trafficante di api: georgiano fermato in Turchia con 1100 api nascoste sotto al maglione – GUARDA

Mi sento donna

Ma poco dopo il suo sistema nervoso è stato messo nuovamente a dura prova dal secondo cambiamento del marito: il fatto di essersi accettato come disabile, racconta lui, gli ha infatti consentito di far uscire tutte le altre paure che aveva dentro. E ha fatto coming out: si sente anche donna, una donna disabile con “un intenso desiderio di essere paralizzato dalla vita in giù”. Cui però le donne piacciono

Gran Bretagna, sondaggio choc: un inglese su tre lava le lenzuola una sola volta l’anno – GUARDA

Dura da digerire

Racconta Agnes: «Ma anche per me è stata molto dura. Sono stata, e forse sono ancora, in una crisi di identità. Improvvisamente non ho più un uomo, ho una signora. E non era qualcosa che avrei mai pensato di ottenere. È difficile da descrivere ed è stato davvero molto difficile».

Pensionato cattura topo gigante di mezzo metro nel suo giardino – GUARDA

Le polemiche

In Norvegia la coppia rilascia interviste, ma scatena anche polemiche. Ad esempio, Emma Sofia Grimstad, paralizzata per la sindrome di Guillain-Barré, lo critica fortemente, sostenendo che girare per Oslo su una sedia a rotelle, potendo evitarlo, infierisce su coloro «che non hanno questa scelta». Perchè il politicamente corretto ci aveva abituato a tutto, ma c’è sempre qualcuno che vuol spingersi più in là.