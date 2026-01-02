Casazza ReportIl Librosocietà

Svolta mortale di Daniele Cambiaso: un noir dentro il cuore della storia

Il romanzo di Daniele Cambiaso “Svolta Mortale”, Capricorno Edizioni, fonde, con chiaro intento metaforico, due eventi verificatisi negli ultimi mesi del 1970, entrambi catastrofici, anche se il secondo solo virtualmente. Si tratta dell’alluvione abbattutasi su Genova il 7 e 8 ottobre – angoscioso ” déjà-vu” dell’inondazione fiorentina del 1966- e del tentato “colpo di stato Borghese” previsto dai complottisti per il week end dell’Immacolata e abortito a poche ore dall’inizio per ragioni non del tutto chiare.
Diciamo subito, a proposito di questo ” non evento”, o ” evento sotterraneo”, che Cambiaso è tra coloro che, in modo documentato, lo considerano un vero pericolo  scampato per un pelo.
Al capoluogo ligure, colpito da una pioggia di dimensioni bibliche che causò la devastante esondazione del Bisagno ed altri due torrenti locali, difficilmente sarebbe potuto andare peggio, mentre la democrazia del nostro paese fu miracolata, riuscendo a risparmiarsi la sorte patita tre anni prima dalla Grecia con il “golpe dei Colonnelli.”
Il trait d’union tra l’alluvione e il colpo di stato incombente è, nel libro di Cambiaso, il protagonista, il vicecommissario Lorenzo Muraro, che attraversa da primattore sia l’inclemenza della natura che le oscure trame della politica. Si tratta di una figura memorabile, tormentata e contraddittoria  dal punto di vista professionale come  della vita privata. Tocca a lui,  trasferito d’autorità a Genova da Reggio Calabria, dove si è occupato non irreprensibilmente della rivolta dei ” boia chi molla” , indagare sulla dubbia morte -ucciso o vittima della piena? – di un contabile che  rivelerà avere oscuri legami con il “push” neofascista in preparazione. Muraro conduce la sua inchiesta, col cocciuto puntiglio di chi non riesce a venir meno al proprio dovere, sullo sfondo di una Superba, messa in ginocchio  dall’apocalisse metereologica, descritta con un realismo visivo davvero notevole.
Il risultato è un “noir storico”, come si autodefinisce, in cui la trama poliziesca, piena di imprevisti e sorprese, con interrogatori, pedinamenti , scazzottate,  sparatorie e quant’altro contraddistingue il genere, è sovrastata dall’immagine della città gravemente ferita ma ancora in grado di mostrare la sua bellezza e la resilienza dei suoi abitanti.
Alla fine si ha la netta impressione che come Genova riuscirà a reagire alla furia degli elementi (e Muraro a dipanare la sua crisi umana ed anche sentimentale) la nostra Repubblica in apparenza così fragile troverà le risorse per sopravvivere.

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano. Ha pubblicato un numero imprecisabile di racconti e 15 romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi in cui rivivono come protagonisti, in coppia, alcuni dei grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è "Sherlock Holmes tra ladri e reverendi", uscito in edicola nella collana “I gialli di Crimen” e in ebook per Algama. In collaborazione con Daniele Cambiaso, ha pubblicato Nora una donna, Eclissi edizioni, 2015, La logica del burattinaio, Edizioni della Goccia, 2016, L’angelo di Caporetto, 2017, uscito in allegato al Giornale nella collana "Romanzi storici", e il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018. Nel settembre 2021, è uscito "Apparizioni pericolose", edizioni Golem. In collaborazione con Fiorella Borin ha pubblicato tre racconti tra il noir e il giallo: Onore al Dio Sobek, Algama 2020, Il cuore della dark lady, 2020, e lo Smembratore dell'Adda, 2021, entrambi per Delos Digital Ne Il serial killer sbagliato, Algama, 2020 ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del "Mostro di Sarzana, mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, Algama 2020, ha raccontato quello del "Mostro di Firenze". A novembre 2020, è uscito, per Algama, il thriller Quelle notti sadiche.
