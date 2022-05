I dati di sicurezza sui vaccini? Sono un segreto militare

Un’interrogazione parlamentare firmata da sei senatori chiede come mai l’Aifa non disponga dei dati di sicurezza dei vaccini sul Covid e l’Ema invochi addirittura il segreto militare

Il 12 maggio è giunta al Senato un’interrogazione parlamentare a firma Lannutti, Angrisani, Giannuzzi, Crucioli, La Mura e Granato indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza.

Chiede lumi su una vicenda che mette i brividi: i legali di due associazioni avevano chiesto il 29 novembre all’Aifa l’accesso agli atti per le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca e Johnson & Johnson: “Aifa avrebbe risposto che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini hanno natura riservata, sono di proprietà delle case farmaceutiche e l’Agenzia del farmaco non possiede la documentazione richiesta”.

Non basta: “Quando le due associazioni si sono rivolte a EMA (Agenzia europea del farmaco), questa ha risposto che i report non possono essere divulgati per non pregiudicare il processo decisionale sull’autorizzazione incondizionata, perché rientrano nel regolamento dell’ordine pubblico e in quello del segreto militare”.

I senatori chiedono dunque al ministro “se non ritenga che gli studi scientifici non siano, per loro natura, pubblici; se non ritenga che sia indegno di un Paese civile far rientrare nel segreto militare i dati sulle reazioni avverse a dei vaccini e se non intenda abrogare quel segreto; se non ritenga che, data l’obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie sociali, sia come minimo dovuto a quelle persone la conoscenza completa di cosa gli si sta iniettando nel loro corpo”.

E meno male che chi nutriva dubbi era un complottista. Ricapitoliamo: ci hanno praticamente costretto a iniettarci un vaccino usando la mannaia del green pass, della sospensione lavorativa e delle multe.

Schiere di virologi sono andate in tv per più di un anno a giurare che il vaccino era sicuro, irridendo chi manifestava scetticismo; il 99% dei giornali (noi esclusi) metteva alla berlina chi non voleva vaccinarsi bollandoli come novax e negazionisti; politici, opinionisti e cialtroni di ogni risma invocavano per loro segregazione, carcere ed esclusione dalla vita sociale… e oggi scopriamo che Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, non ha neppure in mano i rapporti sulla sicurezza dei vaccini?

E com’è possibile che l’Ema, l’agenzia europea dei medicinali, invochi il segreto militare? Ma è uno scherzo? Ma sulla base di che cosa allora dicevano che erano sicuri e ci hanno obbligato a farlo? L’avvocato Enzo Iapichino, uno dei cinque legali delle associazioni che hanno fatto richiesta degli atti, dice al Fatto Quotidiano: «Se parliamo dei dati sulla sicurezza dei vaccini, a questo punto presumiamo che non ne siano in possesso. Se parliamo degli studi scientifici, presumiamo che li abbiano. Allora perché non li mettono a disposizione?»

Già, perché? Non so se ricordate quando, esattamente un anno fa, vi raccontavamo dei consensi informati che cambiavano dalla sera alla mattina, fino a far sparire talune voci, come il punto 10 del foglio che facevano firmare inizialmente per AstraZeneca e che recitava: “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”.

Rammentate, in proposito, ciò che all’epoca diceva il presidente dell’Ema, Emer Cooke? Giurava: «Il vaccino Astrazeneca è sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi».

Poi, dopo oltre 12 milioni di dosi inoculate agli italiani, le trombosi provocate da quel vaccino sono state invece accertate. Ma nessuno pagherà penalmente, perché è stato messo lo scudo penale sull’intera catena di comando, dalla casa farmaceutica alle istituzioni e ai medici.

E ora sappiamo anche quanto vale per lo Stato italiano il decesso di un suo cittadino causato da quel vaccino autorizzato e di fatto imposto dallo stesso Stato: la miseria di 77 mila euro. Tanto hanno corrisposto ai parenti di Francesca Tuscano, morta il 4 aprile 2021 per trombosi cerebrale dovuta, secono i periti, proprio ad AstraZeneca.

Faceva l’insegnante di sostegno e verosimilmente, a 32 anni, non sarebbe mai morta di Covid se si fosse contagiata.

Il punto è che non c’è solo AstraZeneca, ma ci sono i vaccini mRNA come Pfizer e Moderna che continuiamo ad usare.

Il professor Alessandro Capucci, ordinario di malattie cardiovascolari (e già direttore della Clinica di Cardiologia, Università Politecnica delle Marche) il cui indice di autorevolezza internazionale, il cosiddetto h-index, è abbondantemente superiore al 99% dei virologi che vedete in tv, ha studiato l’aumento di miocarditi, anche fatali, tra i giovani atleti, che si sono quadruplicate nel 2021.

Dopo aver citato quattro pubblicazioni scientifiche che le mettono in relazione ai vaccini anti Covid, scrive su La Nuova Bussola Quotidiana: “Esistono al presente dati significativi sul negativo effetto dei vaccini mRNA, specie nei giovani atleti maschi, a seguito di incremento del livello di catecolamine circolanti come mediatori di severe complicanze aritmiche e contrattili cardiache che possono giustificare l’incremento riscontrato di morti improvvise. Tutto si può dire ma non che queste complicanze siano benigne e di scarsa rilevanza clinica”.

E dopo tutto questo, le istituzioni vietano perfino l’accesso ai dati di sicurezza opponendo il segreto militare? Ma nessuno si vergogna?