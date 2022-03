Mosca, indagine ufficiale sui laboratori biologici americani in Ucraina

(continua dopo la pubblicità)

Il Comitato Investigativo russo sull’Occidente che nega l’esistenza dei laboratori biologici: “Le dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno affermato il contrario”

Mosca ha aperto un’indagine ufficiale sui presunti laboratori biologici segreti in Ucraina finanziati dagli Stati Uniti.

Lo ha affermato Alexander Bastrykin, a capo del Comitato Investigativo incaricato dell’inchiesta, alla Tass: «Abbiamo richiesto i documenti disponibili al ministero della Difesa russo e stiamo accertando le circostanze di ciò che è accaduto nell’ambito del procedimento penale da noi aperto ai sensi dell’articolo sullo sviluppo e la produzione di armi biologiche per vittime di massa».

L’Occidente ha negato l’esistenza di laboratori. Ma Bastrykin dice: «Ricordiamo le dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Uniti che hanno affermato il contrario quando si parla della presenza di strutture biologiche in Ucraina. È difficile immaginare cosa potrebbe accadere se questi siti continuassero le loro operazioni».

La sottosegretaria di stato americana e i laboratori biologici

Il riferimento è probabilmente alle dichiarazioni della sottosegretaria di stato americana Victoria Nuland, che aveva detto: «Ci sono strutture di ricerca biologica in Ucraina, infatti ora siamo piuttosto preoccupati che l’esercito russo possa cercare di prenderne il controllo. Stiamo lavorando con gli ucraini su come possono impedire che uno qualsiasi di quei materiali di ricerca cada nelle mani delle forze russe se dovessero avvicinarsi».

Il giallo sui laboratori americani in Ucraina aveva sollevato anche le critiche e le preoccupazioni della Cina. Il vicedirettore del Dipartimento dell’informazione del Ministero degli esteri di Pechino, Zhao Lijian ha infatti sostenuto cose ben precise:

«Ultimamente i laboratori biologici statunitensi in Ucraina hanno davvero attirato molta attenzione. Secondo i rapporti, in queste strutture è immagazzinata una grande quantità di virus pericolosi. La Russia ha scoperto durante le sue operazioni militari che gli Stati Uniti utilizzano queste strutture per condurre piani biomilitari.

Secondo i dati diffusi dagli Stati Uniti, dispone di 26 bio-laboratori e altre strutture correlate in Ucraina, sulle quali il Dipartimento della Difesa statunitense ha il controllo assoluto. Tutti i patogeni pericolosi in Ucraina devono essere conservati in questi laboratori e tutte le attività di ricerca sono guidate dalla parte statunitense. Senza l’approvazione degli Stati Uniti, nessuna informazione sarà rilasciata al pubblico.

Nelle circostanze attuali, per il bene della salute e della sicurezza delle persone in Ucraina, nelle regioni vicine e oltre, chiediamo alle parti interessate di garantire la sicurezza di questi laboratori. Gli Stati Uniti, in particolare, in quanto soggetto che conosce meglio i laboratori, dovrebbero divulgare informazioni specifiche il prima possibile, inclusi quali virus sono archiviati e quali ricerche sono state condotte. Vorrei anche sottolineare che le attività militari biologiche degli Stati Uniti in Ucraina sono solo la punta dell’iceberg.

Usando pretesti come la cooperazione per ridurre i rischi per la sicurezza biologica e il rafforzamento della salute pubblica globale, gli Stati Uniti hanno 336 laboratori biologici in 30 paesi sotto il loro controllo. 336, mi hai sentito bene. Ha anche condotto molte attività militari biologiche presso la base di Fort Detrick in casa propria». – GUARDA

Del caso si sta occupando anche l’Onu, che ha accolto le richieste d’indagine di Mosca.

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

(da Twitter)

