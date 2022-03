Joe Biden, 1998: “Sono stato io a suggerire di bombardare Belgardo” (ecco perché in Serbia sono pro Putin)

(continua dopo la pubblicità)

Joe Biden, spunta un nuovo video sul presidente, datato 1998, quando auspicava le bombe su Belgrado

La portavoce del ministero degli esteri di Mosca, Maria Zakharova, diffonde un video del 1998, in cui l’allora senatore Joe Biden suggeriva di bombardare Belgrado.

Il video è stato diffuso su Telegram dopo le dichiarazioni di Joe Biden contro Vladimir Putin, definito dal presidente americano un «criminale di guerra»

Niente di strano se si pensa che, in tempo di pace, a due mesi dal proprio insediamento alla Casa Bianca, Biden aveva già definito Putin «un killer».

Mosca emana la sua blacklist. E tra i sanzionati c’è Robert Hunter Biden, il figlio del presidente americano con affari in Ucraina – GUARDA

Il nuovo video su Joe Biden

Dopo il video del 1997 in cui Joe Biden raccontava come l’unico modo per provocare la Russia sarebbe stato quello di allargare la Nato ai Paesi Baltici (GUARDA), ora salta dunque fuori un filmato risalente al 1998, un anno prima dei bombardamenti su Belgrado. Ecco cosa diceva Biden:

«Sono stato io a suggerire di bombardare Belgrado. Sono stato io a suggerire di mandare dei piloti americani a far saltare tutti i ponti sul Danubio».

Ecco il video (qui sotto e in cima al post):

Il giallo dei laboratori biologici americani in Ucraina: ora se ne occuperà l’Onu – GUARDA

Il video viene anche rilanciato dall’agenzia russa Sputnik, ma con la data 1999, come se Biden se ne intestasse il merito a posteriori.

Il link al discorso integrale di Joe Biden alla Commissione relazioni estere del Senato del 1998 su Belgrado – GUARDA

Le manifestazioni pro Putin di Belgrado

Questo spiega però forse meglio le manifestazioni di Belgrado a favore di Vladimir Putin a cui si è assistito nei primi giorni del conflitto. Di certo, nessuno lì sarà a favore di Joe Biden:

Aleksandr Dugin, parla l’ideologo di Putin: “Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari” – GUARDA

Colpire Saddam e uccidere i capi di Stato terroristi

Nel 1998 Joe Biden era d’altra parte considerato il più influente democratico della Commissione Esteri del Senato.

Nel mese di settembre esortò il direttore dell’Fbi Louis Freeh a produrre «un memorandum che dica se il divieto di uccidere capi di stato stranieri si applica ai capi di organizzazioni criminali e terroriste».

Vladimir Putin: bunker, sosia, ologrammi e riti sciamanici. Dov’è finito lo zar? – GUARDA

Andrea Palmeri e gli altri: ecco gli italiani nella guerra in Ucraina – GUARDA

A novembre, dopo che Saddam Hussein aveva bloccato in Iraq gli ispettori dell’Onu, accusandoli di spionaggio a favore degli americani, Biden si presentò a Fox Tv proponendo una risposta immediata: «È tempo – disse – di colpire Saddam».

Ma fu costretto ad aspettare qualche anno. Il tempo che i servizi di intelligence americana e inglese costruissero un falso dossier sulle armi di distruzione di massa in mano al dittatore.

Colin Powell agitò all’Onu la finta fiala di antrace e il regime venne spazzato via, insieme a migliaia di morti.

Manuel Montero

L’ultimo libro di Manuel Montero è “Wuhan – virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri”, uscito in allegato a Il Giornale e disponibile in ebook per Algama, QUI

