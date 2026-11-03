Marco Strano: “Ecco le anomalie nel ritrovamento di Yara Gambirasio”

In questo video intervisto il criminologo ed ex psicologo della polizia di Stato Marco Strano sugli enigmi rimasti sul ritrovamento di Yara Gambirasio: dagli oggetti rinvenuti nelle tasche alle stranissime ferite della tredicenne. Il tutto a sedici anni dalla sua morte, quando ancora tanti non sono affatto convinti della colpevolezza di Massimo Bossetti.
Lo speciale su Yara Gambirasio – QUI
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