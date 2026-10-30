MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Emma Marrone è la Rocker dal cuore d’oro che pensa sempre ad aiutare il prossimo

L’artista ha partecipato da protagonista alla festa della Fondazione di Renzo Rosso

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Ottobre 2026
blank

I social sussurrano: Emma Marrone si è esibita a Milano in occasione del ventesimo anniversario di OTB Foundation, la fondazione del gruppo OTB creata dall’imprenditore Renzo Rosso. Eh già: la cantante salentina è stata la protagonista musicale dell’evento speciale intitolato “The Brave Effect – Il coraggio genera cambiamento”, tenutosi appunto il 28 ottobre 2026. Durante la serata, Emma ha offerto un’esclusiva esibizione acustica per celebrare i vent’anni di attività sociale dell’ente fondata da Rosso.blank

 

Intanto, Emma Marrone, lontano dalle luci della ribalta lavora al sul nuovo album. E recentemente ha interagito in studio con Dardust: compositore, musicista e produttore. Ah la mission della Fondazione OTB e’ intervenire prontamente nelle emergenze, promuovere la sostenibilità e garantire uguali opportunità, con un’attenzione particolare a giovani, donne, integrazione e supporto sociale. Cose queste che Emma fa quotidianamente.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Emma emma marrone Renzo Rosso
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie