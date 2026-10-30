Emma Marrone è la Rocker dal cuore d’oro che pensa sempre ad aiutare il prossimo

I social sussurrano: Emma Marrone si è esibita a Milano in occasione del ventesimo anniversario di OTB Foundation, la fondazione del gruppo OTB creata dall’imprenditore Renzo Rosso. Eh già: la cantante salentina è stata la protagonista musicale dell’evento speciale intitolato “The Brave Effect – Il coraggio genera cambiamento”, tenutosi appunto il 28 ottobre 2026. Durante la serata, Emma ha offerto un’esclusiva esibizione acustica per celebrare i vent’anni di attività sociale dell’ente fondata da Rosso.
Intanto, Emma Marrone, lontano dalle luci della ribalta lavora al sul nuovo album. E recentemente ha interagito in studio con Dardust: compositore, musicista e produttore. Ah la mission della Fondazione OTB e’ intervenire prontamente nelle emergenze, promuovere la sostenibilità e garantire uguali opportunità, con un’attenzione particolare a giovani, donne, integrazione e supporto sociale. Cose queste che Emma fa quotidianamente.
Stefano Mauri