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Nel primo album di Chris Nolan, producer milanese, canta anche Sarah Toscano, con lo stesso produttore, Carl Brave e Giuse The Lizia

Non sarebbe male, il gran ritorno della Toscano al Festival di Sanremo, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
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Screenshot

 Chris Nolan

, è lo pseudonimo di Christian Mazzocchi, producer musicale italiano, originario di Settimo Milanese. Il suo nome d’arte deriva da Christopher Nolan, regista britannico di fama internazionale. Ebbene, Chris, con e per Sarah Toscano e Carl Brave ha scritto “Ombre”, canzone, interpretata dal terzetto poc’anzi citato, con  Giuse The Lizia, featuring (per dirla come direbbero quelli bravi) contenuta nel primo album di Nolan, intitolato “La Tavola Dell’Umore”.

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Foto da Instagram

Già ma quando, usciranno nuove canzoni di Sarah Toscano, voce bella e frizzante del Pop? A  tal proposito, al Festival di Sanremo 2027, un bel pezzone della cantautrice lombarda, (il suo sogno artistico? Una Hit con Emma Marrone ed Elodie) in gara, non sarebbe male, no?

Stefano Mauri

 

 

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Carl Brave Chris Nolan festival di sanremo Giuse The Lizia Imbre La Tavola dell'Umore Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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