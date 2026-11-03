Nel primo album di Chris Nolan, producer milanese, canta anche Sarah Toscano, con lo stesso produttore, Carl Brave e Giuse The Lizia

Chris Nolan
, è lo pseudonimo di Christian Mazzocchi, producer musicale italiano, originario di Settimo Milanese. Il suo nome d’arte deriva da Christopher Nolan, regista britannico di fama internazionale. Ebbene, Chris, con e per Sarah Toscano e Carl Brave ha scritto “Ombre”, canzone, interpretata dal terzetto poc’anzi citato, con Giuse The Lizia, featuring (per dirla come direbbero quelli bravi) contenuta nel primo album di Nolan, intitolato “La Tavola Dell’Umore”.
Già ma quando, usciranno nuove canzoni di Sarah Toscano, voce bella e frizzante del Pop? A tal proposito, al Festival di Sanremo 2027, un bel pezzone della cantautrice lombarda, (il suo sogno artistico? Una Hit con Emma Marrone ed Elodie) in gara, non sarebbe male, no?
Stefano Mauri