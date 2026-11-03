I tormentati amori dell’influencer cremonese Valentina Ferragni, sorella, sin qui sfortunata in amore, della lanciatissima Chiara

Come ha riportato, la versione On Line, de La gazzetta dello Sport, Valentina Ferragni è tornata sulla fine della sua storia, con Matteo Napoletano, amore durato tre anni Ospite del podcast Fab!, l’influencer, sorella di Chiara, ha spiegato di aver preso una decisione molto sofferta, arrivata quando era ancora profondamente coinvolta, ma si era resa conto che dall’altra parte “non c’era nessuna voglia di provare a fare un passo” verso di lei.

Senza entrare troppo nei dettagli, la sorella di Chiara Ferragni ha lasciato intendere che a pesare siano stati soprattutto i progetti per il futuro: “ Io più di stargli vicino e dirgli che lo aspetto non potevo fare, ma se l’altra persona dice che non ci sarà, non posso fare nient’altro. Non è giusto aspettare una persona che non c’è. Io il compromesso l’avrei fatto, ma dall’altra parte c’era una persona che mi ha detto ‘io pensavo di esserci, invece non ci sono’.

Cosa fai? Ho provato a lottare, a dire non buttiamo tutto all’aria, ognuno si fa il suo percorso, ma ci troviamo a metà strada. Ma se l’altra persona ti dice che per i prossimi dieci anni non pensa di riuscire io cosa faccio? Tra 10 anni avrò 44 anni, quindi ho scelto di non perdere tempo con persone che non vogliono avere niente con me”.

Nella stessa intervista, Valentina Ferragni è tornata anche sulla relazione più importante della sua vita, quella con Luca Vezil, durata nove anni, per rispondere a chi in passato l’ha accusata di non aver sofferto per la fine di quella storia, spiegando che ha semplicemente scelto di non mostrare il proprio dolore, perché non vuole “essere compatita né passare per vittima”.

Stefano Mauri