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I tormentati amori dell’influencer cremonese Valentina Ferragni, sorella, sin qui sfortunata in amore, della lanciatissima Chiara

L'imprenditrice cremonese è tornata sulle fine di due sue importanti storie sentimentali

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Come ha riportato, la versione On Line, de La gazzetta dello Sport, Valentina Ferragni è tornata sulla fine della sua storia, con Matteo Napoletano, amore durato tre anni Ospite del podcast Fab!, l’influencer, sorella di Chiara, ha spiegato di aver preso una decisione molto sofferta, arrivata quando era ancora profondamente coinvolta, ma si era resa conto che dall’altra parte “non c’era nessuna voglia di provare a fare un passo” verso di lei.

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Foto da Instagram

Senza entrare troppo nei dettagli, la sorella di Chiara Ferragni ha lasciato intendere che a pesare siano stati soprattutto i progetti per il futuro: “ Io più di stargli vicino e dirgli che lo aspetto non potevo fare, ma se l’altra persona dice che non ci sarà, non posso fare nient’altro. Non è giusto aspettare una persona che non c’è. Io il compromesso l’avrei fatto, ma dall’altra parte c’era una persona che mi ha detto ‘io pensavo di esserci, invece non ci sono’.

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Foto da Instagram

Cosa fai? Ho provato a lottare, a dire non buttiamo tutto all’aria, ognuno si fa il suo percorso, ma ci troviamo a metà strada. Ma se l’altra persona ti dice che per i prossimi dieci anni non pensa di riuscire io cosa faccio? Tra 10 anni avrò 44 anni, quindi ho scelto di non perdere tempo con persone che non vogliono avere niente con me”.

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Foto da Instagram

Nella stessa intervista, Valentina Ferragni è tornata anche sulla relazione più importante della sua vita, quella con Luca Vezil, durata nove anni, per rispondere a chi in passato l’ha accusata di non aver sofferto per la fine di quella storia, spiegando che ha semplicemente scelto di non mostrare il proprio dolore, perché non vuole “essere compatita né passare per vittima”.

 

 

Stefano Mauri

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Valentina Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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