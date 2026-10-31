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Franceska Nuredini a Pechino Express. Elodie in studio di registrazione

Le due ragazze si amano alla grande e vivono insieme

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ci siamo, riparte il viaggio, o meglio, l’esperienza di Pechino Expressil programma pronto a ricominciare, con la nuova edizione in arrivo nel 2027. A guidare la spedizione, confermatissimo, ci sarà Costantino Della Gherardesca, storico del programma, pronto ad accompagnare i viaggiatori lungo un percorso ricco di ostacoli, incontri e prove da superare, con la consueta, intelligente verve.

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Foto da Instagram

E tra i concorrenti in gara, con la sua energia, ci saranno pure Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste unite da una forte amicizia. Bella, brava, lanciata, appassionata, innamorata di Elodie, con la cantante,   con la Nureduni forma una coppia bellissima.

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Foto da Instagram

E le due ragazze: belle, sensuali, magiche, adesso vivono insieme a Milano. E mentre la Nuredini si prepara per il viaggio, Elodie sta creando nuove canzoni. E intanto, via social, in bella mostra, ha postato una fotografia del bellissimo libro illustrato, di Mino Manara, intitolato “L’avventura dell’Erotismo”..

Stefano Mauri   

 

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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