Franceska Nuredini a Pechino Express. Elodie in studio di registrazione

Ci siamo, riparte il viaggio, o meglio, l’esperienza di Pechino Express, il programma pronto a ricominciare, con la nuova edizione in arrivo nel 2027. A guidare la spedizione, confermatissimo, ci sarà Costantino Della Gherardesca, storico del programma, pronto ad accompagnare i viaggiatori lungo un percorso ricco di ostacoli, incontri e prove da superare, con la consueta, intelligente verve.

E tra i concorrenti in gara, con la sua energia, ci saranno pure Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste unite da una forte amicizia. Bella, brava, lanciata, appassionata, innamorata di Elodie, con la cantante, con la Nureduni forma una coppia bellissima.

E le due ragazze: belle, sensuali, magiche, adesso vivono insieme a Milano. E mentre la Nuredini si prepara per il viaggio, Elodie sta creando nuove canzoni. E intanto, via social, in bella mostra, ha postato una fotografia del bellissimo libro illustrato, di Mino Manara, intitolato “L’avventura dell’Erotismo”..

Stefano Mauri