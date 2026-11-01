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Elisabetta Canalis ha colorato di bellezza e sensualità la festa più paurosa dell’anno

La showgirl italiana è sempre più sensualmagica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Novembre 2026
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Foto da Instagram

“Se domani trovassi l’uomo della mia vita, fossi felice veramente, non mi precluderei niente. Sì, mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia”.

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Foto da Instagram


Ricordate? Così lo scorso mese di settembre, la showgirl Elisabetta Canalis aveva detto in una bella intervista a Vanity Fair. E nei giorni scorsi, in occasione di Halloween, Elisabetta Canalis ha postato vie social delle foto, sensualmagiche che hanno resto, più sensualintrigante che paurosa, la serata e il giorno più misterioso e pauroso dell’anno.

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Foto da Instagram

Chapeau quindi a Elisabetta: ha regalato sensualità e bellezza al 31 ottobre.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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