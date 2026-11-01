Elisabetta Canalis ha colorato di bellezza e sensualità la festa più paurosa dell’anno

“Se domani trovassi l’uomo della mia vita, fossi felice veramente, non mi precluderei niente. Sì, mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia”.
Ricordate? Così lo scorso mese di settembre, la showgirl Elisabetta Canalis aveva detto in una bella intervista a Vanity Fair. E nei giorni scorsi, in occasione di Halloween, Elisabetta Canalis ha postato vie social delle foto, sensualmagiche che hanno resto, più sensualintrigante che paurosa, la serata e il giorno più misterioso e pauroso dell’anno.
Chapeau quindi a Elisabetta: ha regalato sensualità e bellezza al 31 ottobre.
Stefano Mauri
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