Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Didier Deschamps pronto per la panchina della Juve? Per il momento la squadra va in ritiro con Luciano Spalletti

Il Deus Ex Machina bianconero Giovanni Carnevali ha strigliato la squadra in crisi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
blank
Foto da Chatgpt

Allora, come ha giustamente sottolineato, la versione On Line del quotidiano Tuttosport, così come con la Lazio, è mancata proprio quella grinta e voglia di vincere alla Juve: brutta come mai e sconfitta, nettamente e per 2 reti a 0, a Genova, contro il Genoa.

blank
Foto da Chatgpt

Il Deus Ex Machina Giovanni Carnevali ha strigliato la squadra, confermano, almeno per ora, mister Luciano Spalletti. E la squadra, in vista del big match di domenica contro il Napoli, andrà in ritiro. Ma la sua panchina balla assai e, tra le nomination in ballo, per sostituire Spalletti in caso di esonero, insieme a Pioli, Sousa e Conte, ecco è spuntato quello di Didier Deschamps, ex Ct della Francia, già allenatore della Juventus in serie B.

Stefano Mauri

 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Didier Deschamps Giovanni Carnevali Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie