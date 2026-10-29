Didier Deschamps pronto per la panchina della Juve? Per il momento la squadra va in ritiro con Luciano Spalletti

Allora, come ha giustamente sottolineato, la versione On Line del quotidiano Tuttosport, così come con la Lazio, è mancata proprio quella grinta e voglia di vincere alla Juve: brutta come mai e sconfitta, nettamente e per 2 reti a 0, a Genova, contro il Genoa.

Il Deus Ex Machina Giovanni Carnevali ha strigliato la squadra, confermano, almeno per ora, mister Luciano Spalletti. E la squadra, in vista del big match di domenica contro il Napoli, andrà in ritiro. Ma la sua panchina balla assai e, tra le nomination in ballo, per sostituire Spalletti in caso di esonero, insieme a Pioli, Sousa e Conte, ecco è spuntato quello di Didier Deschamps, ex Ct della Francia, già allenatore della Juventus in serie B.

Stefano Mauri