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Kerim Alajbegović e Boga accendono la Juve: Napoli battuto, bene, dal team allenato da Luciano Spalletti

Prima del big match di Torino la Vecchia Signora è stata contestata dai suoi tifosi delusi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Novembre 2026
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La Juventus contro il Napoli poteva e doveva solo vincere. E alla fine sono arrivati i tre punti, grazie a un super gol del fantasista Kerim Alajbegović, acquisto  voluto fortemente dal direttore sportivo Massara e arrivato in bianconero la scorsa estate. Di Boga la rete del 2 a 0. E adesso? La squadra allenata da mister Luciano Spalletti è ammalata e non è ancora guarita.

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Foto da Chatgpt

Prima del big match contro il Napoli, la compagine bianconera è anche stata contestata da alcuni tifosi, stanchi e delusi  dei risultati deludenti ottenuti sin qui dalla squadra. A proposito, giovedì sarà tempo di AZ Alkmaar – Juve, sfida di Europa League. E gli olandesi non vogliano perdere la sfida  e Bendegúz Kovács, attaccante ungherese, classe 2007, arrivato  dopo aver giocato nelle giovanili dell’Ajax, seguito bene dagli addetti al mercato juventini. Alla Vecchia Signora serve assolutamente un centravanti di peso.

Stefano Mauri

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Juve Juventus Napoli
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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