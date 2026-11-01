Kerim Alajbegović e Boga accendono la Juve: Napoli battuto, bene, dal team allenato da Luciano Spalletti

La Juventus contro il Napoli poteva e doveva solo vincere. E alla fine sono arrivati i tre punti, grazie a un super gol del fantasista Kerim Alajbegović, acquisto voluto fortemente dal direttore sportivo Massara e arrivato in bianconero la scorsa estate. Di Boga la rete del 2 a 0. E adesso? La squadra allenata da mister Luciano Spalletti è ammalata e non è ancora guarita.



Prima del big match contro il Napoli, la compagine bianconera è anche stata contestata da alcuni tifosi, stanchi e delusi dei risultati deludenti ottenuti sin qui dalla squadra. A proposito, giovedì sarà tempo di AZ Alkmaar – Juve, sfida di Europa League. E gli olandesi non vogliano perdere la sfida e Bendegúz Kovács, attaccante ungherese, classe 2007, arrivato dopo aver giocato nelle giovanili dell’Ajax, seguito bene dagli addetti al mercato juventini. Alla Vecchia Signora serve assolutamente un centravanti di peso.

Stefano Mauri