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Annalisa da Chapeau e da record, col suo album che spacca ancora “E poi siamo finiti nel vortice”

Via social, la Pop Star ha festeggiato l'ennesimo successo con uno scatto sensualintrigante

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
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Foto da Instagram

“E poi siamo finiti nel vortice”: il disco dei record e da Chapeau, quindi

 ha conquistato il quarto disco di platino. E Annalisa: bellissima, in formissima, ha feseggiato l’ottimo risultato, con un nuovo post Instagram dal tono più audace, con una fotografia, dove appare: bellissima, intrigante, magica, con un mini dress nero che le “scivola” leggermente dalle spalle, lasciando in vista la scollatura.

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Foto da Instagram

Con le mani sul corpetto e lo sguardo rivolto all’obiettivo, posando in modo naturale, per una fotografia sensualintrigante e sensualmagica, alla Annalisa, per intenderci.

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Ah… per quanto riguarda il quarto Disco di Platino, complimenti pure agli storici amici e collaboratori della Pop Star, vale a dire agli autori, compositori, produttori e arrangiatori Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

 

Stefano Mauri

 

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Annalisa Davide Simonetta E poi siamo finiti nel vortice Paolo Antonacci
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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