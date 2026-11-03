Annalisa da Chapeau e da record, col suo album che spacca ancora “E poi siamo finiti nel vortice”

“E poi siamo finiti nel vortice”: il disco dei record e da Chapeau, quindi
ha conquistato il quarto disco di platino. E Annalisa: bellissima, in formissima, ha feseggiato l’ottimo risultato, con un nuovo post Instagram dal tono più audace, con una fotografia, dove appare: bellissima, intrigante, magica, con un mini dress nero che le “scivola” leggermente dalle spalle, lasciando in vista la scollatura.
Con le mani sul corpetto e lo sguardo rivolto all’obiettivo, posando in modo naturale, per una fotografia sensualintrigante e sensualmagica, alla Annalisa, per intenderci.
Ah… per quanto riguarda il quarto Disco di Platino, complimenti pure agli storici amici e collaboratori della Pop Star, vale a dire agli autori, compositori, produttori e arrangiatori Davide Simonetta e Paolo Antonacci.
Stefano Mauri