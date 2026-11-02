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Emma Marrone accende i social anche dalla cabina armadio, lavora a nuove canzoni e tutti la vogliono al Festival di Sanremo

La Rocker dalla voce che graffia il cuore sta vivendo una fase creativa artistica molto intensa

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Novembre 2026
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Foto da Instagram

Sta lavorando a nuove canzoni, Emma Marrone e intanto via social si è definita “una ragazza ordinata” mostrando una serie di scatti dove la si vede nella nuova casa, tra i suoi vestiti. E in effetti, guardando la sua cabina armadio, sì, senza dubbio emerge che Emma Marrone ama l’ordine, coi suoi vestiti appesi con cura, maglioni piegati sugli scaffali, borse e accessori sistemati al loro posto.

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E le sue fotografie, proprio come lei, catturano lo sguardo, sono bellissime e sensualintriganti. E visto che il Festival di Sanremo non è poi così lontano, nei vari e inevitabili Toto Sanremo, tutti vorrebbero vedere Emma, all’Ariston: in gara, ospite, co presentatrice, non importa, basta che si sia.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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