Emma Marrone accende i social anche dalla cabina armadio, lavora a nuove canzoni e tutti la vogliono al Festival di Sanremo

Sta lavorando a nuove canzoni, Emma Marrone e intanto via social si è definita “una ragazza ordinata” mostrando una serie di scatti dove la si vede nella nuova casa, tra i suoi vestiti. E in effetti, guardando la sua cabina armadio, sì, senza dubbio emerge che Emma Marrone ama l’ordine, coi suoi vestiti appesi con cura, maglioni piegati sugli scaffali, borse e accessori sistemati al loro posto.

E le sue fotografie, proprio come lei, catturano lo sguardo, sono bellissime e sensualintriganti. E visto che il Festival di Sanremo non è poi così lontano, nei vari e inevitabili Toto Sanremo, tutti vorrebbero vedere Emma, all’Ariston: in gara, ospite, co presentatrice, non importa, basta che si sia.

Stefano Mauri