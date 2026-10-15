Massimo Bossetti, l’uomo che non ha diritto di difendersi

L’ultimo No del tribunale all’analisi dei reperti mai visti del delitto di Yara Gambirasio conferma che Massimo Bossetti è un uomo che non ha diritto di difendersi. Ma perché?
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