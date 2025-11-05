Chiara Ferragni cerca persone per uno shooting fotografico. E anche a questo giro, nessuno le fa sconti

Chiara Ferragni cerca persone, comparse, per uno shooting fotografico; se siete interessati, sulla sua pagina Instagram trovate tutte le coordinate del caso. Intanto, mettendoci la faccia, l’imprenditrice di Cremona, si è presentata lo scorso 4 novembre, al Palazzo di Giustizia di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento a suo carico per truffa aggravata relativamente alle vicende del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua.
E questo suo gesto ha scatenato una serie di commenti: più pesanti attacchi, che giudizi neutri o complimenti, via social. Insomma, è la solita storia, a Chiara Ferragni, in questo suo momento difficile, nessuno fa sconti.
Stefano Mauri
Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.