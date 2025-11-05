“Brutta Storia” la nuova canzone di Emma Marrone vola e piace. Porterà la cantante a Sanremo 2026?

Bella, vera, diretta, senza filtri, genuina, appassionata, senza trucchi e trucco: spesso e volentieri posta, via social, foto di lei, incantevoli, in versione acqua e sapone, sì… Emma Marrone è davvero una bella storia. E il suo ultimo brano, “Brutta Storia”, va fortissimo. La cantautrice italiana, da anni protagonista della scena musicale, ama cucinare e si diverte a condividere, alcune ricette, foto di piatti dal ristorante, portate mangiate in casa da sola o con amici, con i suoi fan tramite il canale Instagram.

Il piatto preferito di Emma Marrone è la pasta al burro e parmigiano, una delle ricette più semplici e tradizionali. La cantante salentina, infatti, ha ammesso che questo è un primo che si cucina spesso quando si ha poco tempo ed è un comfort food davvero squisito. E non disdegna la minestrina col formaggino. A proposito, dato che sta lavorando a nuove canzoni, considerando che “Brutta Storia” vola, beh, chissà, magari Emma gareggerà al Festival di Sanremo 2026. No?

Stefano Mauri