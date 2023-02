Chiara Ferragni e la foto in intimo che fa impazzire il web

Chiara Ferragni alla sfilata di Andrea Incontri per la Milano Fashion Week. Ecco cos’è successo

Alla Milano Fashion Week, Andrea Incontri ha presentato, con uno speciale show allestito al Museo della Permanente, la sua nuova collezione FW23.

Per la prossima stagione, il nuovo direttore creativo della Benetton ha utilizzato il concetto di infinito per riassumere la storia generazionale del brand e trasformare la linearità del tempo in una ciclicità infinita, endless, di prodotti, valori, estetiche.

Il risultato è stato un flusso continuo di capi e accessori che, attraversando un set interamente specchiato e il suo totem centrale, un ascensore, lo ha trasformato in un moltiplicatore di identità.

Presente all’evento, in splendida forma, Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, con un abitino molto audace, beh giustamente non è passata inosservata. E via Instagram ha poi regalato a chi la segue, la ama e pure a chi non la sopporta una foto sensualmagica in intimo Made in Intimissimi.

E questa è stata decisamente una fantastica Settimana della Moda milanese per la Ferragni, tornata in buoni rapporti, a quanto pare, col marito Fedez dopa la bufera sanremese.

E durante una sfilata, seduta accanto ai Maneskin in prima fila durante una delle sfilate, in un video diventato virale su Tik Tok si vedono i componenti della band, in particolare Victoria De Angelis e Thomas Raggi, scatenarsi sulla musica che accompagna lo show, con Chiara ripresa un pochino, per così dire… sulle sue dinanzi alla reazione dei musicisti.

Sì … ancora una volta la Ferragni ha lasciato il suo segno Rock sulla Fashion Week meneghina. Chapeau…

