Covid, per il ministero la pandemia è imprevedibile: “Il Paese si prepari”

Covid, allerta negli aeroporti: metà dei passeggeri che arrivano dalla Cina è contagiata. Si temono nuove varianti e si paventano restrizioni sugli assembramenti

Covid, la situazione di fa preoccupante. Dopo le aperture in Cina e la fine della politica “Zero Covid”, Pechino non fa più tracciamenti e non comunica dati. Ma i contagi sono esplosi, al punto che la società di ricerca britannica Airfinity ritiene che già oggi ci siano 9mila morti al giorno e prevede 1,7 milioni di decessi in tutto il Paese entro la fine di aprile 2023. In un video di Reuters, poi, si notano malati curati per strada sul letto con ossigeno, perché l’ospedale, quello di Zhongshan, è stracolmo. Sembra di essere tornati indietro di tre anni.

PASSEGGERI CONTAGIATI DAL COVID

L’Italia ha prima previsto tamponi facoltativi per chi arrivava dalla Cina, poi li ha resi obbligatori: quasi la metà dei passeggeri giunti a Malpensa il 29 dicembre è risultata contagiata. L’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, fa sapere che per il 2 gennaio si avrà il risultato del sequenziamento e si potrà capire se siamo di fronte a nuove varianti. Nessuno dei viaggiatori ha tuttavia avuto necessità di usufruire dei Covid hotel.

Pechino non ha preso bene le restrizioni verso chi proviene dal loro Paese. Il Global Times, tabloid del Partito Comunista, parla di uno “sporco trucco politico” per “sabotare i 3 anni di sforzi cinesi nella lotta al Covid e per attaccare il sistema”.

Quanto all’Italia “sta imponendo test obbligatori per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, eppure il suo governo ha detto che non è stata trovata alcuna nuova mutazione nei recenti arrivi”. Ma dopo l’Italia, anche Gran Bretagna e Francia hanno preso la medesima decisione.

LA CIRCOLARE

Il ministero della salute italiano ha intanto diramato una circolare in cui avverte: “Sebbene l’evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SarsCoV2, determinato anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione”.

Si consiglia l’uso delle mascherine al chiuso, la ventilazione degli ambienti e si forniscono spunti per “predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale”.

LE MISURE

L’uso delle mascherine, obbligatorio solo negli ospedali e nelle rsa è considerato “efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali”.

E dunque “potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave”. Ma si guarda anche al peggio: “Nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti”. Raccomandato il richiamo del vaccino agli over 80 e agli over 60 con fragilità.

Da Oggi.it