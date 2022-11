Donna di 100 anni multata perché non ha fatto il vaccino contro il Covid: “Non saranno mica matti?”

Succede a Castiadas, Sardegna, dove una donna di 100 anni che vive in campagna, senza mai uscire di casa se non in giardino, si è vista recapitare la multa per non aver fatto il vaccino contro il Covid

L’obbligo del vaccino contro il Covid per una donna di 100 anni. Pena la multa da 100 euro. La storia la racconta L’Unione Sarda. Ed è quella di Severina Utzeri di Castiadas, nel sud della Sardegna, costretta a fare ricorso tramite il figlio Gigi Simbola.

Brasile, diciannovenne partorisce due gemelli di due padri diversi. Ecco cos’è successo – GUARDA

Il vaccino obbligatorio

La donna si è sfogata: «Ma cosa pretendono da me? Donna di cento anni. Non saranno mica matti?» E Gigi ha spiegato ai cronisti: «Mia madre ha sempre rispettato tutte le regole in vita sua. Stiamo parlando di una centenaria che dal 2018 non esce da casa. Abbiamo ritenuto opportuno non sottoporla alla trafila del vaccino, proprio perché, a parte l’età che ha raggiunto, vive in aperta campagna senza entrare in contatto con nessuno se non con noi figli e la badante».

Rumeysa Gelgi, la donna più alta del mondo, prende per la prima volta l’aereo: ecco come ha fatto – GUARDA

Il ricorso

Severina è lì dal 1956. Il marito Oreglio è scomparso nel 2019, a 98 anni. Rammenta il figlio: «Oltre a non aver mai ricevuto una multa in tutta la sua vita è sempre stata pignola e precisa. Ancora oggi si ricorda l’importo dell’ultima bolletta della corrente e la scadenza della prossima».

Ecco cos’ha scritto nel ricorso contro la multa: «In riferimento al vostro procedimento sanzionatorio per il mancato vaccinodichiaro, vista la mia veneranda età, di non essere al corrente delle normative vigenti riguardo al Covid e di essere sempre in casa dal 2018. Pertanto aggiungo di non aver mai preso il Covid e di non averlo contagiato. Fiduciosa in una risposta positiva, porgo i saluti».

Jorund Viktoria Alme, l’incredibile storia del norvegese normodotato che “si percepisce” donna disabile – VIDEO