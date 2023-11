Strage di Erba, la Iena Antonino Monteleone: “Ecco le bugie raccontate dai giornali”

Strage di Erba, la Iena Antonino Monteleone svela ad Andrea Lombardi tutte le bugie raccontate su tv e giornali in 17 anni

Che cos’è il giornalismo investigativo e come si indaga sulla giustizia e, soprattutto, sull’ingiustizia? Andrea Lombardi ne parla con qualcuno che se ne occupa quotidianamente da anni: Antonino Monteleone, che da tempo si batte per svelare l’ingiustizia che vede Olindo e Rosa in carcere, e ha appena pubblicato un libro inchiesta sulla strage di Erba insieme all’autore Francesco Priano.

La Iena racconta tutte le cose che non tornano sul caso, ma a lungo si sofferma anche sul cortocircuito mediatico, svelando le bugie e le leggende tuttora vive sulla vicenda.

Oltre la strage di Erba

Ma il suo discorso è più ampio. Nella lunga intervista, Monteleone si sofferma sulla professione giornalistica, su come sia oggi difficile fare inchiesta. E mette a fuoco anche gli ostacoli delle piattaforme social, sempre più imprigionate da algoritmi e divieti di trattare taluni argomenti.

Chi è

Antonino Monteleone è un giornalista professionista, laureato in giurisprudenza. Inviato per Le Iene, conduce Inside, spin-off dello stesso programma di Davide Parenti. In passato ha lavorato per Piazza Pulita ed Exit. Monteleone tra le altre cose ha realizzato inchieste sulla strage di Erba, sul caso di Massimo Bossetti e su quello di David Rossi.

Strage di Erba, Andrea Lombardi intervista Antonino Monteleone: