Liliana Resinovich, la videoinchiesta di Rino Casazza sul giallo di Trieste

Il giallista Rino Casazza ricostruisce il giallo della scomparsa e della morte di Liliana Resinovich: fu un decesso naturale, un suicidio o un omicidio? Tutti gli enigmi del caso analizzati con il metodo Sherlock Holmes: la logica abduttiva

La videoinchiesta di Rino Casazza su Liliana Resinovich:

Il libro Liliana Resinovich – L’enigma di Trieste

Cos’è successo davvero a Liliana Resinovich, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio successivo? Fu un decesso naturale? Un suicidio? Un omicidio? E quando avvenne, esattamente? Ad oltre due anni dalla sua morte il mistero è ancora fitto. Rino Casazza mette insieme tutti i tasselli della vicenda, tra contraddizioni e discrasie, ipotizzando i vari scenari cui potremmo trovarci davanti. E il celebre criminologo Carmelo Lavorino, in una lunga intervista, prova a far luce sul caso.

Dall’intervista al criminologo Carmelo Lavorino:

“Nella scomparsa e morte di Liliana Resinovich potrebbe essere coinvolto un “soggetto jolly” ancora sconosciuto, che può fare parte di altri contesti, situazioni e moventi”

L’anteprima del libro Liliana Resinovich – L’enigma di Trieste su Il Giornale – guarda

L’introduzione al libro Liliana Resinovich – L’enigma di Trieste – guarda

L’autore

Rino Casazza, giallista di lungo corso, ha pubblicato per Algama una serie di romanzi apocrifi su Sherlock Holmes, usciti anche per il mercato delle edicole. Autore di podcast sulla cronaca nera per il canale Youtube @frontedelblog, nel 2022 è stato autore di una controinchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi nel libro “Il delitto di Avetrana – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti”, con la prefazione del professor Franco Coppi.

IL LIBRO LILIANA RESINOVICH – L’ENIGMA DI TRIESTE:

Liliana Resinovich- L’enigma di Trieste, il libro su Amazon – guarda

Liliana Resinovich- L’enigma di Trieste, l’ebook per Kindle – guarda

Liliana Resinovich- L’enigma di Trieste, l’ebook in epub – guarda

PER APPROFONDIRE

Lo speciale su Fronte del Blog dedicato al caso di Liliana Resinovich – guarda

Gli approfondimenti video di Rino Casazza sul caso di Liliana Resinovich – guarda

SOSTIENICI