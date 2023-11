Strage di Erba: nessuno ha cercato i veri assassini – VIDEO

Strage di Erba, una risposta a tutti i dubbi residui di chi ancora ritiene colpevoli Olindo Romano e Rosa Bazzi. In quest’intervista al canale Youtube di Andrea Lombardi, il giornalista Edoardo Montolli racconta le nuove prove dell’innocenza e quelle che non furono mai prese in considerazione.

Edoardo Montolli è tornato da noi per parlare ancora della strage di Erba, il caso che ha visto condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi. Olindo e Rosa sono due rei confessi, apparentemente inchiodati alle loro responsabilità. Ma il lavoro giornalistico di Edoardo Montolli, con il suo libro “Il grande abbaglio” ha svelato un’altra verità: Olindo e Rosa sono innocenti.

E i veri assassini, responsabili della mattanza di Erba, sono ancora a piede libero. Questo punto di vista rimarrà sommerso fino al 2019, quando Le Iene, grazie al lavoro di Antonino Monteleone, portano alla ribalta il caso, e le prove mai analizzate che Montolli aveva raccolto insieme a Felice Manti nella prima edizione del libro.

