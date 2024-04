Mostro di Firenze, lo scrittore Cristiano Demicheli: “Lavorava nel ramo tessile”

(continua dopo la pubblicità)

Mostro di Firenze, la tesi dello scrittore Cristiano Demicheli, che ha indagato su un soggetto mai lambito dalle indagini

Cristiano Demicheli tre anni fa aveva pubblicato un saggio, “Quell’oscuro desiderio”, in cui proponeva un’interessante profilazione del Mostro di Firenze. Oltre a mostrare come nel serial killer fossero prevalenti le pulsioni necrofile, individuava tre “facce” e tre fasi nella sua epopea criminale. E, soprattutto, indicava come estremamente probabile che si trattasse di un soggetto che lavorava nel campo dell’abbigliamento nell’area del fiorentino.

Col nuovo libro, “Narciso cacciatore”, Demicheli ci mostra il risultato delle sue ricerche, condotte sulla base dell’identikit psicologico e sociale del serial killer da lui elaborato.

Scopriamo così che c’è una persona, di cui fornisce solo il nome e l’iniziale del cognome, comparsa marginalmente nell’ambito delle lunghe e variegate indagini svolte negli ultimi 45 anni, che sembra possedere tutte le caratteristiche per essere il Mostro.

Ma nessuno ha mai indagato a fondo su di lui.

Il giallista Rino Casazza, in questo video, intervista Demicheli per Fronte del Blog, cercando di capire i capisaldi della sua tesi:

IL PODCAST DI RINO CASAZZA SUL MOSTRO DI FIRENZE – GUARDA

Lo speciale di Fronte del Blog dedicato al Mostro di Firenze – QUI

GLI ULTIMI LIBRI INCHIESTA DI RINO CASAZZA:

Liliana Resinovich, l’enigma di Trieste – guarda

Il delitto di Avetrana – Perchè Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti – guarda

IL ROMANZO SUL MOSTRO DI FIRENZE Al tempo del Mostro, di Rino Casazza – guarda

LA SERIE DI ROMANZI APOCRIFI SU SHERLOCK HOLMES DI RINO CASAZZA, IN EDICOLA E IN EBOOK – QUI

L’ultimo thriller di Rino Casazza è SHERLOCK HOLMES, AUGUSTE DUPIN E LA VERITÀ SULLO SQUARTATORE – guarda

APPROFONDISCI

I NOSTRI LIBRI E GLI EBOOK – QUI

***

Se volete abbonarvi e sostenere il nostro canale e il nostro lavoro, potete farlo qui: https://www.youtube.com/@frontedelblog/join