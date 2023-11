Mostro di Firenze, il giallo delle foto dei francesi. Parla l’avvocato Vieri Adriani

Cosa c’era nelle foto delle due ultime vittime francesi del Mostro di Firenze? Intervista esclusiva all’avvocato Vieri Adriani del giallista Rino Casazza

L’avvocato Vieri Adriani, legale dei parenti delle vittime francesi del delitto degli Scopeti, sta battendosi strenuamente affinché l’ultima indagine ancora in corso sul caso del Mostro di Firenze non si areni in un’archiviazione, ma prosegua facendo luce nei molti misteri di questa inchiesta.

In questa lunga intervista con il giallista Rino Casazza per Fronte del Blog, Vieri Adriani parla di un giallo nel giallo: il recupero del materiale fotografico appartenente a Jean Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot e trovato sulla scena criminis, sequestrato e ancora giacente presso l’ufficio corpi di reato della Corte d’Assise fiorentina.

In particolare l’avvocato spiega come, stando agli atti, alcune diapositive appartenenti ai fidanzati uccisi sembrano essere state utilizzate per un riconoscimento da parte di testimoni.