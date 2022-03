La Russia, primo fornitore mondiale, blocca l’esportazione del grano

(continua dopo la pubblicità)

La Russia ha bloccato le esportazioni di grano, di cui è primo fornitore mondiale, e di mais. Oltre ad altri beni di prima necessità

Dopo le sanzioni che l’hanno colpita anche nelle ultime ore, la Russia ha deciso di passare a drastiche contromisure fermando l’export del grano.

Mosca è il primo fornitore mondiale di grano. E ha deciso di bloccarne l’esportazione fino al 30 giugno, unitamente a quella di segale, orzo e mais. Fermato fino al 31 agosto anche l’export di zucchero bianco e grezzo.

Aleksandr Dugin, parla l'ideologo di Putin: "Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari"

Le preoccupazioni italiane per il grano

Già pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto, in Italia c’era grande preoccupazione per un’ipotesi del genere.

In un comunicato Coldiretti aveva scritto: "L'aumento di mais e soia sta mettendo in ginocchio gli allevatori italiani che devono affrontare aumenti vertiginosi dei costi per l'alimentazione del bestiame (+40%) e dell'energia (+70%) a fronte di compensi fermi su valori insostenibili".

