Mosca, nuove sanzioni dall’Unione Europea: ecco quali sono

(continua dopo la pubblicità)

Nuove sanzioni dall’Unione Europea nei confronti della Russia: ecco quali sono

Via a nuove sanzioni da parte dell’Unione Europea nei confronti della Russia, Nel dettaglio è stato deciso il divieto di export per auto di lusso sopra i 50 mila euro, moto oltre i 5 mila e beni (dall’abbigliamento alla gioielleria) sopra i 300 euro. E lo stop all’import per prodotti in ferro e acciaio.

Aleksandr Dugin, parla l’ideologo di Putin: “Se ci sentiremo minacciati, useremo le armi nucleari” – GUARDA

Energia

Nuovi oligarchi sono stati sanzionati. E si è stabilito il divieto di export per le tecnologie e i servizi legati al settore energetico (con l’eccezione del nucleare e del trasporto di gas e petrolio).

Fdb

***

La guerra in Ucraina: testimonianze, video, podcast, approfondimenti – SPECIALE

Gli ultimi video dall’Ucraina

(da Twitter)

(continua dopo la pubblicità)

Video 1

Guerra in Ucraina, tutta colpa di Putin? – GUARDA

Video 2

Kiev, Sviatoslav e Yaryna si sposano sotto le bombe e imbracciano il fucile – GUARDA

Video 3

I russi hanno bombardato anche lo zoo di Kharkiv, il Feldman Ecopark – GUARDA

Video 4

Giorgio Gori: “I russi giunsero in Italia per aiutarci a combattere il Covid o per spionaggio?” – GUARDA

Video 5

Oligarchi russi: blitz della finanza a Como e in Sardegna per sequestrare yacht – VIDEO

Video 6

Ucraina, le bombe in diretta dal fronte nel 2016, quando tutti fingevano di non vedere – GUARDA

Video 7

Intrigo a Kiev, gli 007 ucraini uccidono il loro negoziatore Denys Kireev: “Era una spia” – GUARDA

Video 8

Russia a rischio default? S&P la declassa a CCC- – GUARDA

Video 9

Guerra in Ucraina, allevatori italiani in ginocchio e allarme del grano – GUARDA

Video 10

Gazprom chiude i rubinetti del gas alla Germania – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)