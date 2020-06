Roger Federer, vita extralusso nello spettacolare attico di Dubai: costa 14,5 milioni!

Roger Federer è stato proclamato da Forbes come lo sportivo più ricco del mondo. Il campione di tennis trascorre buona parte del suo tempo in un attico dell’Emirato, che raggiunge in elicottero… direttamente sul tetto. L’attico gode di servizi esclusivi e si trova nel complesso esclusivo di Le Reve

Roger Federer, il supercampione del tennis mondiale, ha acquistato da qualche tempo uno spettacolare attico a Dubai, dove trascorre buona parte delle giornate e che raggiunge perfino con un elicottero, grazie all’eliporto realizzato direttamente sul tetto dell’edificio. – LA BIOGRAFIA

PREZZO PROIBITIVO – Il gigantesco appartamento da 566 metri quadrati, sorge nel lussuoso complesso di Le Reve, dove ha casa anche Fernando Alonso, e gode di vista sull’oceano. Naturalmente il prezzo è proibitivo: 14,5 milioni di euro. Una cifra enorme per quasi tutti, ma non per chi, come lui, è stato appena celebrato da Forbes come lo sportivo più ricco del mondo. – SPECIALE CASE VIP

SERVIZI ESCLUSIVI – A vegliare sulla sicurezza dell’edificio c’è una squadra speciale di guardie del corpo. Un maggiordomo è a disposizione in ogni appartamento, così come limousine con autista o, a scelta, una Ferrari. Palestra privata per tutti gli inquilini e sul tetto, oltre all’eliporto, sorge addirittura una piscina.

L’ATTICO – L’attico conta cinque camere da letto con ampia cabina armadio, altrettanti bagni in marmo, salone principale e salottini vari, tutti arredati con opere d’arte. Il top per ogni esigenza.

