Coronavirus, i dati al 7 giugno di ogni provincia italiana e di tutti i comuni della Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 7 giugno: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Continua a scendere il numero delle vittime da coronavirus in Italia: sono 53 nelle ultime 24 ore (ieri erano 72) per un totale di 33899.

Anche il morbo cresce al minimo, dello 0,1%, con 197 casi in più rispetto ai 270 di ieri.

Dall’inizio della pandemia i contagiati ufficiali sono stati 234998, dei quali 165078 dimessi e 35877 tuttora positivi. Di questi 4864 sono ricoverati e 287 in terapia intensiva.

Il quadro è molto variabile: sei regioni non registrano nuovi contagi, mentre in Lombardia se ne contano 142, oltre a 21 decessi.

***

La tabella con i numeri italiani

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 7 giugno

Milano (Lombardia): 23.408

Torino (Piemonte): 15.700

Brescia (Lombardia): 15.007

Bergamo (Lombardia): 13.558

Cremona (Lombardia): 6.495

Genova (Liguria): 5.776

Roma (Lazio): 5.719

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.573

Pavia (Lombardia): 5.416

Verona (Veneto): 5.105

Bologna (Emilia-Romagna): 5.047

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.959

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.503

Trento (P.A. Trento): 4.435

Alessandria (Piemonte): 3.966

Padova (Veneto): 3.933

Modena (Emilia-Romagna): 3.927

Como (Lombardia): 3.922

Varese (Lombardia): 3.693

Parma (Emilia-Romagna): 3.560

Lodi (Lombardia): 3.500

Firenze (Toscana): 3.483

Mantova (Lombardia): 3.388

Vicenza (Veneto): 2.852

Cuneo (Piemonte): 2.801

Lecco (Lombardia): 2.766

Pesaro e Urbino (Marche): 2.751

Novara (Piemonte): 2.723

Venezia (Veneto): 2.668

Treviso (Veneto): 2.663

Napoli (Campania): 2.627

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.603

Rimini (Emilia-Romagna): 2.160

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.981

Ancona (Marche): 1.872

Asti (Piemonte): 1.857

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.725

Savona (Liguria): 1.586

Imperia (Liguria): 1.552

Pescara (Abruzzo): 1.531

Sondrio (Lombardia): 1.488

Bari (Puglia): 1.488

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.389

Lucca (Toscana): 1.364

Vercelli (Piemonte): 1.309

Aosta (Valle d’Aosta): 1.191

Belluno (Veneto): 1.176

Foggia (Puglia): 1.162

Macerata (Marche): 1.127

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.111

Catania (Sicilia): 1.073

Massa Carrara (Toscana): 1.050

Biella (Piemonte): 1.039

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.028

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 999

Udine (Friuli Venezia Giulia): 989

La Spezia (Liguria): 896

Pisa (Toscana): 896

Sassari (Sardegna): 872

Chieti (Abruzzo): 825

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 691

Salerno (Campania): 687

Arezzo (Toscana): 677

Pistoia (Toscana): 677

Teramo (Abruzzo): 662

Brindisi (Puglia): 653

Frosinone (Lazio): 618

Palermo (Sicilia): 580

Prato (Toscana): 567

Messina (Sicilia): 565

Livorno (Toscana): 557

Avellino (Campania): 547

Latina (Lazio): 545

Lecce (Puglia): 519

Fermo (Marche): 470

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 465

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 426

Enna (Sicilia): 425

Rieti (Lazio): 386

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 373

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 349

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 291

Ascoli Piceno (Marche): 290

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 276

Cagliari (Sardegna): 252

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 247

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 235

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Benevento (Campania): 209

Matera (Basilicata): 208

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 176

Trapani (Sicilia): 142

Agrigento (Sicilia): 141

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 115

Sud Sardegna (Sardegna): 99

Ragusa (Sicilia): 98

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 60

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 28

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 7 giugno

Lombardia: 90.195 (19.420)

Piemonte: 30.855 (3.962)

Emilia-Romagna: 27.908 (2.328)

Veneto: 19.183 (1.085)

Toscana: 10.135 (750)

Liguria: 9.812 (243)

Lazio: 7.812 (2.690)

Marche: 6.745 (1.159)

Campania: 4.826 (725)

Puglia: 4.511 (733)

P.A. Trento: 4.435 (82)

Sicilia: 3.451 (862)

Friuli Venezia Giulia: 3.283 (151)

Abruzzo: 3.265 (653)

P.A. Bolzano: 2.603 (97)

Umbria: 1.432 (29)

Sardegna: 1.362 (59)

Valle d’Aosta: 1.191 (9)

Calabria: 1.159 (91)

Molise: 436 (120)

Basilicata: 399 (14)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 90.195 (+142, ieri +142)

Emilia-Romagna 27.908 (+ 14, ieri +17)

Veneto 19.183 (+1; ieri +8)

Piemonte 30.855 (+10; ieri +38)

Marche 6.745 (+3 ; ieri +2)

Liguria 9.812 (+13 , +0,1%; ieri +13)

Campania 4.826 (+4, ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.135 (+1 ; ieri +5)

Sicilia 3.450 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Lazio 7.812 (+11 , +0,1 %; ieri +28)

Friuli-Venezia Giulia 3.283 (nessun nuovo caso ; ieri +3)

Abruzzo 3.258 (+7; ieri +1)

Puglia 4.511 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Umbria 1.431 (+1, il primo caso da dodici giorni a questa parte)

Bolzano 2.600 (+3 ; ieri +1)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Valle d’Aosta 1.191 (+2; ieri +1)

Trento 4.435 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quattordicesimo giorno consecutivo)

***

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Lombardia per ogni provincia

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca