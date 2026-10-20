Fedez a gamba tesa: “Tutti tentano di usare le proteste. E artisti che le celebrano, sono dentro le vetrini rotte”

“Dentro le vetrine distrutte ci sono anche gli artisti che vi sostengono . La facile retorica di una realtà complessa. Tanti artisti si sono espressi sulle vandalizzazioni di Milano, soprattutto dal mondo del rap, l’opinione è univoca bravi ragazzi, rompete l’ingranaggio. Conosco bene la parola tipica del rap, che ti porta dal niente a esibire status symbol, perché l’ho vissuta tutta. Conosco la frustrazione di una casa brutta in periferia, di un lavoro o di una scuola del ca**o, di non poterti comprare niente di bello. Per questo le vetrine del centro di Milano sono il bersaglio perfetto: rappresentano il simbolo tangibile di tutto ciò che a quei ragazzi è precluso. Vedo anche artisti e personaggi pubblici che celebrano la protesta, ci si uniscono come se ne facessero parte, senza rendersi conto che esposti in quelle vetrine ci sono anche loro.



A promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti. Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala. Perché hai accettato di addomesticarti in quel momento? Perché era opportuno farlo, lo capisco. E ora perché sostieni il saccheggio? Perché oggi è opportuno fare questo. In quelle vetrine ci siamo anche noi, i manifestanti non sono pokemon da scagliare per il proprio tornaconto per cercare di intercettare nuova audience. Ecco perchè non riesco ad applaudire a favore di telecamera mi sentirei un cogli..e. Alla fine della giornata il vostro rapper preferito tornerà in prima fila alle sfilate di Louis Vuitton e voi, dall’altra parte della vetrina, non vi accorgerete nemmeno che ad alimentare quell’odio di classe, in parte, è stato anche lui. Siamo stati anche noi. Tutti tentano di usare le proteste chi demonizzandole, chi facendosi il proprio gagliardetto di partecipazione, io vorrei che i ragazzi che manifestano sapessero questo: si chi vi ostracizza sia chi vi utilizza come simbolo, vi sta usando come pedine di un gioco”.

Così ha postato Fedez, dopo la presa di posizione di alcuni suoi colleghi, nei giorni seguenti le proteste di Milano, purtroppo degenerate in episodi di gratuita violenza. E Fedez, via Instagram ha detto la sua.

Stefano Mauri