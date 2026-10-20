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Emma Marrone è strepitosa anche nell’imitazione – parodia di Giulia Vecchio al Gialappa Show

La cantautrice salentina sta lavorando a nuove canzoni e si rilassa nel suo locale a Roma, appena può

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Ottobre 2026
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Indirettamente, Emma Marrone è tra le protagoniste della nuova stagione del Gialappa Show, trasmissione partita lunedì 19 ottobre su TV8, Sky e in streaming su NOW. Tutto merito di Giulia Vecchio, protagonista di una strepitosa parodia – imitazione della cantante salentina, nella fattispecie, alle prese con gli haters, tra ironia, provocazioni e commenti sui social.

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Foto da Instagram

Applaudita, incitata, acclamata, attaccata, imitata, insomma,  Emma Marrone, alla grandissima fa sempre notizia.

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E adesso sta lavorando al nuovo disco e, se arriverà la canzone giusta, chissà, potrebbe pure partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2027, tra gli artisti in gara, o come ospite. E nei giorni scorsi, in cerca di ispirazione, si è rilassata al Niji InGalleria, il suo locale, aperto in società con amiche, a Roma.

 

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Gialappa Show Giulia Vecchio
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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