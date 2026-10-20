Emma Marrone è strepitosa anche nell’imitazione – parodia di Giulia Vecchio al Gialappa Show

Indirettamente, Emma Marrone è tra le protagoniste della nuova stagione del Gialappa Show, trasmissione partita lunedì 19 ottobre su TV8, Sky e in streaming su NOW. Tutto merito di Giulia Vecchio, protagonista di una strepitosa parodia – imitazione della cantante salentina, nella fattispecie, alle prese con gli haters, tra ironia, provocazioni e commenti sui social.
Applaudita, incitata, acclamata, attaccata, imitata, insomma, Emma Marrone, alla grandissima fa sempre notizia.
E adesso sta lavorando al nuovo disco e, se arriverà la canzone giusta, chissà, potrebbe pure partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2027, tra gli artisti in gara, o come ospite. E nei giorni scorsi, in cerca di ispirazione, si è rilassata al Niji InGalleria, il suo locale, aperto in società con amiche, a Roma.
Stefano Mauri