Emma Marrone e L’Amore non mi basta, (Hit attualissima)? Non bastano mai

Eh già, ha trovato, alla grande, la sua seconda, appassionante, vita, la Hit sensualmagica, tre volte Platino, ascoltatissima, gettonata, attualissima: L’Amore Non Mi Basta, il singolo pubblicato da Emma nel 2013, tornato, meritatamente, tra i brani più ascoltati in ogni dove, grazie, un po’ ai social, un pochino al calcio (la canzone accompagna un bel video dedicato a campioni del football), soprattutto a Emma Marrone, artista vere, bella, diretta, brava e … sempre pronto a studiare e a rinnovarsi.
E non a caso, l’estate scorsa, col tormentone in oggetto, la Rocker salentina chiudeva ogni concerto del suo travolgente tour proprio con L’Amore non mi basta. E come suggerisce il titolo del brano: anche Emma Marrone non basta mai. E c’è tanta voglia di sue nuove canzoni.
Stefano Mauri