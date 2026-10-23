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Emma Marrone e L’Amore non mi basta, (Hit attualissima)? Non bastano mai

Il brano della Rocket salentina è tornato in auge soprattutto perchè è un pezzo sensualmagico, vero e sofferto

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Ottobre 2026
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Eh già, ha trovato, alla grande, la sua seconda, appassionante, vita, la Hit sensualmagica, tre volte Platino, ascoltatissima, gettonata, attualissima: L’Amore Non Mi Basta, il singolo pubblicato da Emma nel 2013, tornato, meritatamente, tra i brani più ascoltati in ogni dove, grazie, un po’ ai social, un pochino al calcio (la canzone accompagna un bel video dedicato a campioni del football), soprattutto a Emma Marrone, artista vere, bella, diretta, brava e … sempre pronto a studiare e a rinnovarsi.

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Foto da Instagram

E non a caso, l’estate scorsa, col tormentone in oggetto, la Rocker salentina chiudeva ogni concerto del suo travolgente tour proprio con L’Amore non mi basta. E come suggerisce il titolo del brano: anche Emma Marrone non basta mai. E c’è tanta voglia di sue nuove canzoni.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone L’Amore non mi basta
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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