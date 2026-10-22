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Emma Marrone ha arricchito col suo magico Rock, la seconda serata musicale dello show “Volo – Uno per tutti”

Con la sua musica PopRock, Emma e Ignazio Boschetto ha cantato l'amore del mare che sa unire i popoli

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
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A modo suo, Emma Marrone ha caratterizzato lo show musicale, trasmesso da Canale 5, con il trio de Il Volo. In particolare, la Rocker dalla voce che graffia, con Ignazio Boschetto ha duettato su una canzone, dedicata al mare di Enzo Gragnaniello perché: “Questa canzone riflette quel che ho sempre pensato e che mi hanno insegnato i miei genitori, vale dire comunicare con il diverso, comunicare con lo straniero senza pregiudizi.

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Foto da Instagram

Penso che oggi più di ieri, la musica debba servire a unire i popoli.” Insomma, anche grazie a Emma, magica, con l’interpretazione di ‘O mare e tu’,  la seconda parte dello spettacolo Volo – Uno per tutti si è impreziosita di magia e tante emozioni in musica.

 

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Ignazio Boschetto il volo Volo Uno per tutti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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