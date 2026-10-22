Emma Marrone ha arricchito col suo magico Rock, la seconda serata musicale dello show “Volo – Uno per tutti”

A modo suo, Emma Marrone ha caratterizzato lo show musicale, trasmesso da Canale 5, con il trio de Il Volo. In particolare, la Rocker dalla voce che graffia, con Ignazio Boschetto ha duettato su una canzone, dedicata al mare di Enzo Gragnaniello perché: “Questa canzone riflette quel che ho sempre pensato e che mi hanno insegnato i miei genitori, vale dire comunicare con il diverso, comunicare con lo straniero senza pregiudizi.

Penso che oggi più di ieri, la musica debba servire a unire i popoli.” Insomma, anche grazie a Emma, magica, con l’interpretazione di ‘O mare e tu’, la seconda parte dello spettacolo Volo – Uno per tutti si è impreziosita di magia e tante emozioni in musica.

Stefano Mauri