MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Angelina Mango con “Vita da adulti”, gran pezzo, avrebbe sbancato Sanremo. E ci fa riflettere su cosa significa diventare grandi

La cantautrice italiana è tornata alla grande. E la produzione di Michelangelo, musicalmente, le dona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Ottobre 2026
blank
Foto da Instagram

Eh già, come hanno scritto sul “Fatto Quotidiano”, al primo ascolto si pensa: ‘perché questa canzone non è un gara al Festival di Sanremo 2027?’. Era da podio. No? Chapeau ad Angelina Mango, bravissima, grazie anche alla produzione di Michelangelo, braccio destro artistico di Blanco, a illuminare questo strano autunno, con “Vita da adulti”, il pezzo della sua maturità canora.

blank
Foto da Instagram

E l’artista, così, al Tg1, sincera e diretta ha spiegato, nei giorni scorsi, il suo momento: A volte ci capita di essere buttati nella vita, di trovarci con addosso delle responsabilità che magari non ci aspettavamo arrivassero così presto e invece arrivano. Secondo me questo è proprio il bello della vita. Io amo questa cosa, abbiamo voluto parlarne con questo brano. Il momento in cui ho capito di essere adulta per la prima volta forse è stato quando ho deciso di essere un po’ bambina. Con adulto non intendo una crescita è quando una persona si riesce a centrare su se stessa, riesce a capire quali sono le sue esigenze. Sicuramente in ‘Vita ad adulti’ ci sono entrambe le cose. C’è sia la parte più istintiva che quella un po’ più riflessiva”. E’ tornata alla grande Angelina Mango. Oppure, non se ne è mai andata, semplicemente aspettava il pezzo giusto per riaccendersi. Quindi, bentornata.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Angelina Mango michelangelo Vita da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie