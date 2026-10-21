Angelina Mango con “Vita da adulti”, gran pezzo, avrebbe sbancato Sanremo. E ci fa riflettere su cosa significa diventare grandi

Eh già, come hanno scritto sul “Fatto Quotidiano”, al primo ascolto si pensa: ‘perché questa canzone non è un gara al Festival di Sanremo 2027?’. Era da podio. No? Chapeau ad Angelina Mango, bravissima, grazie anche alla produzione di Michelangelo, braccio destro artistico di Blanco, a illuminare questo strano autunno, con “Vita da adulti”, il pezzo della sua maturità canora.

E l’artista, così, al Tg1, sincera e diretta ha spiegato, nei giorni scorsi, il suo momento: “A volte ci capita di essere buttati nella vita, di trovarci con addosso delle responsabilità che magari non ci aspettavamo arrivassero così presto e invece arrivano. Secondo me questo è proprio il bello della vita. Io amo questa cosa, abbiamo voluto parlarne con questo brano. Il momento in cui ho capito di essere adulta per la prima volta forse è stato quando ho deciso di essere un po’ bambina. Con adulto non intendo una crescita è quando una persona si riesce a centrare su se stessa, riesce a capire quali sono le sue esigenze. Sicuramente in ‘Vita ad adulti’ ci sono entrambe le cose. C’è sia la parte più istintiva che quella un po’ più riflessiva”. E’ tornata alla grande Angelina Mango. Oppure, non se ne è mai andata, semplicemente aspettava il pezzo giusto per riaccendersi. Quindi, bentornata.

Stefano Mauri