La panchina della Juve scotta, ma Luciano Spalletti non rischia. Il pareggio col Rennes è un brodino

Allora senza dubbio, il 2-2 a Torino della Juventus con il Rennes nella terza giornata di Europa League (gol di Celik, Al-Taamari, Dia e Woltemade, entrambi su rigore) è un piccolo passo in avanti sulla strada della qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma non mette certo fine alla crisi bianconera.
Ah, così prima del match, il direttore generale della Juve Giovanni Carnevali aveva commentato l’attualità juventina: “La panchina della Juve scotta, Spalletti sa cosa deve fare, sa che deve lavorare, si parla di cambiamenti ma a noi la cosa non ci tocca. Conosce le criticità, ci sta lavorando e la continuità è la cosa importante. Quello che conta è il lavoro, il mister lo sa”. Sicuramente il pareggio in Europa è un brodino per la Juve, ma il buio è ancora pesto.
Stefano Mauri