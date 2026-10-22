Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La panchina della Juve scotta, ma Luciano Spalletti non rischia. Il pareggio col Rennes è un brodino

La Juventus è ancora in crisi, ma almeno non ha perso

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
blank
Foto da Chatgpt

Allora senza dubbio, il 2-2 a Torino della Juventus con il Rennes nella terza giornata di Europa League (gol di Celik, Al-Taamari, Dia e Woltemade, entrambi su rigore) è un piccolo passo in avanti sulla strada della qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma non mette certo fine alla crisi bianconera.

blank
Foto da Chatgpt

Ah, così prima del match, il direttore generale della Juve Giovanni Carnevali aveva commentato l’attualità juventina: “La panchina della Juve scotta, Spalletti sa cosa deve fare, sa che deve lavorare, si parla di cambiamenti ma a noi la cosa non ci tocca. Conosce le criticità, ci sta lavorando e la continuità è la cosa importante. Quello che conta è il lavoro, il mister lo sa”. Sicuramente il pareggio in Europa è un brodino per la Juve, ma il buio è ancora pesto.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Giovanni Carnevali Juve Juventus Luciano Spalletti Rennes
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie