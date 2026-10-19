Valentina Ferragni alla grande al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles

Eh già, bella, lanciata e sensualintrigante: Valentina Ferragni è andata alla grande al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles. Chapeau!

A proposito, quando parla, Valentina Ferragni, influencer, imprenditrice e sorella e collega della più famosa Chiara, non è mai banale, come quella volta che raccontò di aver ricevuto, “insulti” sul suo aspetto, quando si ruppe il suo fidanzamento con lo sterico ex Matteo Napolitano. Ecco cosa disse all’epoca Valentina da Cremona: “Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano. Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa. Quando viene criticato il mio corpo mi faccio una risata. Ci ho fatto il callo, alla fine dico: Ok, va bene. Ma veramente l’unica cosa di cui possiamo parlare è quella?”.

Stefano Mauri