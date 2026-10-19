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Valentina Ferragni alla grande al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles

La sorella e collega di Chiara Ferragni, quando parla, lascia sempre il segno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Eh già, bella, lanciata e sensualintrigante: Valentina Ferragni è andata alla grande al  Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a Los Angeles. Chapeau!

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Foto da Instagram

 

 

A proposito, quando parla, Valentina Ferragni, influencer, imprenditrice e sorella e collega della più famosa Chiara, non è mai banale, come quella volta che raccontò di aver ricevuto, “insulti” sul suo aspetto, quando si ruppe il suo fidanzamento con lo sterico ex Matteo Napolitano. Ecco cosa disse all’epoca Valentina da Cremona: “Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano. Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa. Quando viene criticato il mio corpo mi faccio una risata. Ci ho fatto il callo, alla fine dico: Ok, va bene. Ma veramente l’unica cosa di cui possiamo parlare è quella?”.

Stefano Mauri

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Valentina Ferragni Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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